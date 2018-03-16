Бекмамбетов переделает свой фильм "Профайл" для российского проката

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов переделает для выпуска в российский прокат свой фильм "Профайл", над которым работала международная команда. Картина победила во второй по значимости программе Берлинале - "Панорама".

Бекмамбетов представил свою картину во время очной защиты проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино. Для съемок этого фильма режиссер использовал свой собственный формат - "скрин-лайф" (действие происходит исключительно на экране компьютера). Это не первая его работа, снятая таким необычным способом, в 2015 году он представил первый подобный проект "Убрать из друзей".

"Процентов 60 фильма разворачивается на экране, люди печатают, получают смс, - пояснил режиссер. - Но у каждой территории есть особая интернет-культура, нужна своя адаптация. При этом производство фильма стоит столько же, сколько адаптация для других рынков". Бекмамбетов добавил, что "для российского проката придется фильма практически переделать". Дата выхода в прокат пока не называется.

"Мы разрабатываем новый киноязык, - пояснил Бекмамбетов. - Я давно заметил, что половину жизни провожу у ноутбука или у телефона, где происходят все главные события: мы влюбляемся, ссоримся, находим новых друзей. И я понял, что об этом надо снимать истории". В новом формате уже сняты семь фильмов - шесть англоязычных и один российский, три из них выйдут в ближайшее время в прокат.

В основе сценария ленты - реальная история журналистки Анны Эрел. Согласно сюжету картины, исследуя вербовку молодых женщин террористической организацией, журналистка Эми Уиттекер создает новый профиль на Facebook и связывается с бойцом из Сирии.

Также Бекмамбетов представил фильм "об искусственном интеллекте, о том, как устроен наш мозг", картину "Потерянный и возвращенный мир" и ленту "Елки-7", где вновь появится герой Дмитрия Нагиева.