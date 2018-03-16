Вдова Солженицына сожалеет, что Макрон бойкотировал павильон РФ на книжном салоне в Париже

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Вдова писателя Александра Солженицына Наталия Солженицына выразила сожаление по поводу отмены визита президента Франции Эмманюэля Макрона на стенд России на Международном книжном салоне в Париже. Она выступила в пятницу перед участниками этого крупнейшего литературного фестиваля на встрече, посвященной творчеству русского писателя.

"Хорошо бы, чтобы не было той печальной ситуации, которая произошла вчера на этом салоне, когда президент Макрон не пришел на русский стенд, хотя Россия почетный гость на салоне", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к критике современной России на Западе, Солженицына подчеркнула, что "любая критика в состоянии истерии не может быть справедливой".

"Мы видим, что политизируется все, и это очень плохо, - сказала Солженицына. - Чем больше будут говорить писатели, танцоры, певцы, музыканты, спортсмены, тем больше все-таки надежды, что мир не сойдет окончательно с ума".

При этом Солженицына подчеркнула, что "сегодня ничто не может оставаться вне политики в таком глобальном мире, который наступил". "Но важно, чтобы внутри литературы и любого вида искусства все-таки превалировали общечеловеческие ценности, и тогда есть какой-то шанс на то, что даже в оппонентах будет уважаться человеческое существо", - надеется вдова писателя.

Она отметила, что, "когда кончилась холодная война, у западного мира возникло ложное ощущение, что Россия больше не игрок и вообще не важна во всех аспектах, не только политических". "Я сужу по тому, что все кафедры русского языка в Америке, во Франции, всюду пошли вниз. Это большая ошибка, но она повлекла за собой то положение вещей, которое есть сегодня", - считает Солженицына.

Отвечая на вопрос о том, нет ли ощущения, что интерес к России возрождается, она сказала: "Да, когда стали плохие отношения, интерес возродится, но это не делает чести западным прогнозистам".

Наталья Тюрин, директор парижского магазина Globe, торгующего книгами на русском языке, сообщила, что направила открытое письмо Эмманюэлю Макрону. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse.

В послании высказывается критика действий президента, который в четверг не пожелал посетить российский стенд на Парижском книжном салоне. Как заявил политик, он сделал это в знак солидарности с Великобританией и ее позицией в деле об отравлении в английском Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Ваш бойкот стенда России, страны, ставшей в этом году почетным гостем салона в Париже, стал для меня подлинным холодным душем", - пишет Тюрин, которая также является директором издательства Louison Editions, специализирующегося на современной российской литературе. Тюрин подчеркивает, что "такой бойкот неизбежно негативно скажется на сделанных ею инвестициях". "При участии в книжном салоне я заплатила €100 тыс. с тем, чтобы получить право развернуть там стенд магазина Globe", - напомнила она.

"Я - глава французской фирмы, и ваш бойкот для меня - это просто пощечина. Моя фирма теперь оказалась в опасной ситуации", - подчеркивает Тюрин.

"Вы в вашей программе деятельности президента сделали культуру ее важнейшей составляющей частью. Однако ваше отсутствие в российской части выставки я рассматриваю как совершенно не соответствующее этому заявлению адресованное мне послание", - говорится в тексте обращения к президенту.

Об инциденте на книжном салоне

Официальное открытие Международного книжного салона состоялось в четверг вечером. Вопреки ранее объявленным планам в Елисейском дворце сообщили об отмене посещения президентом российского стенда. Книжный салон проводится во французской столице с 1981 года и является ведущим книжным форумом в Европе.

Отказавшись посещать российский стенд, Макрон заявил: "Хочу подчеркнуть, насколько важно для нас продолжать диалог с интеллигенцией, с писателями, с гражданским обществом России, с ее музыкантами. Они придают силу своему народу. Их нужно чтить и защищать".