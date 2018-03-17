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Клип Юлии Самойловой, созданный к "Евровидению", набрал свыше 1 млн просмотров на YouTube

Культура
17 марта, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Официальное видео снял режиссер Алексей Голубев, который также будет постановщиком конкурсного номера певицы на конкурсе в Лиссабоне

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Юлия Самойлова

Юлия Самойлова

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новый клип Юлии Самойловой к песне I Won"t Break!, размещенный на официальном канале конкурса "Евровидение" в YouTube, набрал более 1 млн просмотров.

Премьера песни состоялась на Первом канале 11 марта, на данный момент клип посмотрели 1 млн 2 тыс. 881 раз.

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Самойлова ранее отметила, что песня написана о ней, "это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем".

Над композицией работала та же интернациональная команда авторов, что и в 2017 году: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Официальное видео снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне.

Столица Португалии получила право на проведение "Евровидения-2018" после победы Салвадора Собрала на конкурсе в Киеве в мае 2017 года.

Россия в 2017 году не принимала участие в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну на три года из-за ее выступления в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции конкурса и снова выдвинул кандидатуру Самойловой на конкурс в 2018 году.

Конкурс песни "Евровидение-2018" впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.

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