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В Севастополе выступил оркестр волынок из Новой Зеландии

Культура
17 марта, 15:32 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 17, марта. /ТАСС

В концерте также принял участие отряд флагоносцев из Италии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Оркестр волынок и барабанов из Новой Зеландии выступил в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в античном театре, чтобы представить жителям Севастополя собственную культуру и традиции, передает корреспондент ТАСС.

"Нас пригласили сюда, чтобы люди могли познакомиться с нашей культурой, а мы могли познакомиться с людьми здесь", - рассказал ТАСС один из участников оркестра Робин Люмс. В концерте также принял участие отряд флагоносцев из Италии. "Мы приехали показать наши флаги, наши итальянские традиции в Крыму", - сказал участник отряда Диего Честелли.

Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова назвала концерт культурным мостиком, который воздвигают иностранные артисты. "Это культурные, человеческие связи и мосты, это такой своеобразный весенний культурный мостик, когда люди захотели приехать к нам, поделиться своими вековыми традициями", - сказала она ТАСС.

В ходе концерта оркестр из Новой Зеландии исполнил традиционные маршевые композиции потомков шотландцев, переселившихся в Новую Зеландию в средние века, а артисты из Италии показали шоу с флагами итальянских кантонов. "Италия была очень раздробленная страна, у каждого кантона был свой флаг, когда они хотели передать друг другу какую- то информацию, очень часто это делалось с помощью флагов, а потом это превратилось в искусство, в потрясающее зрелище", - рассказала Светлана Мельникова.

Также оркестр волынок и барабанов из Новой Зеландии примет участие в новом патриотическом фестивале "Мы вместе!", который пройдет вечером в субботу на Малаховом кургане в Севастополе. "Под вечерним небом на стенах Оборонительной башни Корниловского бастиона оживут картины первой и второй обороны Севастополя (1854-1855 и 1941-1942). Гостей фестиваля ждет концертная программа и театрализованное представление исторических клубов Севастополя и Крыма, а специальными гостем станет оркестр волынок из Новой Зеландии", - рассказали в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя, являющемся организатором фестиваля.

Фестиваль "Мы вместе!" проводится совместно с Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества.

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