Фильм "Суета сует" получил Гран-при анимационного фестиваля в Суздале

СУЗДАЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Фильм "Суета сует" режиссеров Алексея Туркуса и Алексея Шелманова стал обладателем Гран- при XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Спецпризов фестиваля удостоены "Охота" Алексея Алексеева и "Джон Боттом - неизвестный солдат" Алексея Демина, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия фестиваля.

"Гран-при фестиваля присуждается фильму "Суета сует". Спасибо за такой ироничный, трогательный, нежный фильм с чудесной атмосферой", - сказала, объявляя со сцены имя победителя, член жюри, режиссер анимационного кино Оксана Черкасова.

Короткометражный фильм Алексея Туркуса и Алексея Шелманова по сценарию Олега Егорова рассказывает 19-минутную историю любви в провинциальном городе с юмором, чудесами и национальным колоритом.

"Сценарий фильма был написан в 1993 году. Мы сделали пробный ролик, который снимали еще на пленку, затем по техническим причинам работа была остановлена и возобновилась только в 2012 году, уже без моего товарища Алексея Шелманова, ушедшего из жизни, с которым мы начинали фильм. Поэтому завершение картины стало делом принципа", - рассказал журналистам Алексей Туркус.

Специальным призом фестиваля "за великую охоту к анимации" отмечен фильм "Охота" (режиссер Алексей Алексеев), спецприз "за безукоризненную выразительность" получил фильм "Джон Боттом - неизвестный солдат" Алексея Демина.

Лучшие на фестивале

Лучшим профессиональным короткометражным фильмом признана "Теория заката" Романа Соколова, приз за лучший фильм для детей получил фильм "Брюки" Сергея Меринова. Лучшей полнометражной работой стал 63-минутный автобиографический документальный фильм на основе рассказов Резо Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?" (режиссер Лео Габриадзе), в категории "лучший сериал" приз получила "Буря в доме" (сериал "Фееринки", режиссер Наталья Березовая). За победу в конкурсе студенческих работ призовую статуэтку получил фильм "А как наши космонавты" Галины Голубевой, лучшим дебютным фильмом признан "Первый гром" Анастасии Мелиховой. Приз за лучшую работу в прикладной анимации получили фильмы "Древнее кино", "Искусный глагол" и "Отражение гор. Титры" (режиссер Павел Погудин).

Победителями акции "Открытая премьера", в рамках которой показы фестивальной программы состоялись на 500 площадках страны, по итогам голосования более 100 тысяч зрителей лучшими были признаны работы "В погоне за сенсациями"(сериал "Джинглики") Антона Верещагина, "Коля и старушки" Анны Юдиной и "Дубак" Анны Крицкой.

Фестиваль в Суздале

XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино начал работу во вторник, 13 марта, в Суздале Владимирской области. На смотр анимационных проектов, увидевших свет в России за год, приехали около 1,5 тыс. режиссеров, художников и сценаристов из 40 студий. Фестиваль является крупнейшим смотром отечественной анимации, в этом году на конкурс заявили 300 работ, из которых жюри отобрало 108. На площадке фестиваля состоялась всероссийская премьера полнометражного кукольного фильма "Гофманиада", которую режиссер Станислав Соколов снимал на протяжении 15 лет. Кроме того, впервые в Суздале прошел питчинг короткометражных анимационных проектов, по итогам которого киностудия "Союзмультфильм" возьмет в производство два фильма.