"Табакерка" представляет первую премьеру без Табакова

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Олега Табакова ("Табакерка"), скончавшегося 12 марта на 83 году жизни, впервые выпускает премьеру без своего худрука. Это будет спектакль "Малгил" по произведениям Даниила Хармса, генеральная репетиция которого состоится в понедельник, премьерные показы пройдут 20, 21 и 28 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Нам очень тяжело, но мы продолжаем работать, выполняя завет Олега Павловича Табакова, для которого главным в жизни была работа", - заявил собеседник агентства, отметив, что спектакль "Малгил" по рассказам Хармса запускался при Табакове.

Хармс является одним из основателей русского абсурдизма и движения ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). Участники этой группы пропагандировали гротеск, алогизм и отказ от традиционных форм искусства, напомнили в пресс-службе "Табакерки".

Особое место в эстетике обэриутов занимал театр. Их спектакли были предвестниками современных перформансов и хэппенингов. Тексты рождались на репетициях параллельно с действием, и сюжеты этих "пьес" не поддаются пересказу.

О "Малгиле" и его создателях

"Наш новый спектакль - это множество анекдотических персонажей в самых, казалось бы, нелепых ситуациях, - продолжил собеседник агентства. - Здесь люди становятся шарами, умеют ходить сквозь стены и летают над Ленинградом, пока из Москвы дует фиолетовый ветер. Но за гротеском и парадоксами скрываются глубокие мысли: "как много в жизни несчастных, которые занимают не то место". И чем громче галдит "человеческое стадо" на сцене, тем глубже поражает деликатный голос: "Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?".

Автором инсценировки и постановщиком "Малгила" стал ученик Табакова, один из сооснователей "Табакерки", режиссер, заслуженный артист РФ Александр Марин. Он успешно работает за рубежом и ставит спектакли в других театрах Москвы, помимо родной "Табакерки".

"Мы взяли одни из самых провокационных рассказов Хармса, и я к этому очень долго шел и очень хотел взять именно эти рассказы. Это не анекдоты: в каждом эпизоде либо смерть, либо крах действительности. Здесь нет рассказов, которые были бы в простом смысле слова жизнерадостны, но все они очень смешные. Мне бы хотелось, чтобы большую часть времени зритель смеялся", - процитировали режиссера в пресс- службе "Табакерки".

Исполнителями ролей выступают Арина Евтушенко, Дарья Безносова, Павел Ильин, Анастасия Богатырева, Артур Касимов и другие актеры. Спектакль пойдет на исторической сцене "Табакерки" - на улице Чаплыгина.

Памяти Табакова

Следующим событием в Театре Олега Табакова станет участие в ежегодной акции "Ночь театров", которая пройдет 24 марта в большом репетиционном зале Сцены на Сухаревской.

"В рамках этой акции будет показан документальный фильм "Табаков русской сцены. Роль в истории", - сообщили в пресс- службе театра, добавив, что после просмотра ленты воспоминаниями о своем учителе Олеге Табакове поделятся его ученики - артисты "Табакерки": Михаил Хомяков, Александр Марин, Сергей Угрюмов, Анна Гуляренко, Алена Лаптева, Марианна Шульц и другие.

Нынешний сезон для Театра Олега Табакова - 32-й по счету. Все время существования труппы в ней работают только ученики Табакова, включая одного из первых, выпуска 1974 года, народного артиста России Андрея Смолякова, добавили в пресс-службе театра.