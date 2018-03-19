Имена лауреатов премий "Поэт года" и "Писатель года" назвали в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский союз писателей объявил имена лауреатов престижных литературных премий "Писатель года" и "Поэт года". Церемония награждения состоялась в понедельник в Большом конференц-зале правительства Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Главную премию в номинации "Поэт года" получил Вениамин Голубицкий, в категории "Писатель года" - Олег Ларионов. Кроме того, в поэтической номинации "Лирика" отмечен Иван Малов, в категории "Песни" - Любовь Сердечная, в писательских номинациях также награждены Галина Одинцова ("Мемуары"), Дмитрий Басов ("Фантастика"), Дарья Мясникова ("Юмор"), Александр Коротич ("Детская литература"). Лучшими дебютантами сезона 2017 года признаны поэт Александр Шелухин и писатель Александра Натарова. Лауреаты получили контракт на издание книги, а также символ премии - статуэтку, выполненную в форме пера.

"Сегодня воспитание хорошего литературного вкуса у молодого поколения, а также сохранение бесценных традиций словесности являются одними из ключевых задач культурной политики государства", - обратился к гостям церемонии министр культуры РФ Владимир Мединский в приветственной телеграмме. Он отметил, что произведения русских летописцев, писателей и поэтов исторически играли важную роль в формировании национального самосознания нашего народа, в становлении всей отечественной культуры.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский считает, что в последние годы интерес к поэзии возрос. "Отрадно отметить перемены последних лет: в России поэзия востребована не только профессионалами и специалистами, она выходит на площади, в том числе на главные площади нашей Родины, - говорится в телеграмме Сеславинского. - Возобновляются традиции публичных литературных чтений, возобновляется всеобщий интерес к поэтическому слову".

Отбор номинантов премий проходил на протяжении всего 2017 года. За это время жюри оценило произведения нескольких тысяч авторов. В число финалистов вошли 200 поэтов и 100 прозаиков из 51 региона России - от Крыма и Калининграда до Амурской области и Хабаровского края, а также авторы, пишущие на русском языке, из 11 стран Европы, Средней Азии и Северной Америки.

В Большое жюри премий входят Павел Басинский, Владимир Вишневский, Игорь Волгин, Александр Городницкий, Борис Грачевский, Марк Розовский и другие.