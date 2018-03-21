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В Юсуповском дворце в Петербурге открывается выставка картин Бориса Гребенщикова

Культура
21 марта, 0:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, марта. /ТАСС

Экспозицию можно посетить до 21 апреля

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Художественные работы российского музыканта, лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова представят публике на выставке "БГ-явления", открывающейся в среду в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС одна из организаторов выставки Ольга Чепурова.

"В экспозиции представлено 16 полотен в технике станковой живописи. Картины выполнены маслом на холсте. Даты их создания - начиная от 80-х годов и заканчивая 2017-м годом", - сказала она, добавив, что две работы из выставленных во Дворце показали несколько лет назад в Лондоне, часть ранее демонстрировалась в петербургском музее современного искусства "Эрарта", и некоторые "совсем недавно вышли из-под кисти Бориса Борисовича" - их публика увидит впервые.

"Среди сюжетов картин Гребенщикова - пейзажи, элементы архитектуры и храмы, их отличают яркие насыщенные краски, импрессионистическая манера выражения, романтические мотивы", - продолжила Чепурова. По ее словам, нельзя однозначно говорить о манере произведений Гребенщикова, поскольку она представляет собой сочетание стилей. Среди искусствоведов принято считать, что Гребенщиков начинал как примитивист и работал больше в жанре индустриального пейзажа, но со временем его работы стали более самобытными и "наполнились романтическим взглядом на мир".

Отдельная часть выставки, расположенная на втором этаже флигеля, состоит из нескольких десятков редких фотокадров, запечатлевших Гребенщикова и его ближайшее окружение. Снимки предоставлены петербургскими фотохудожниками Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем Усовым, а также молодым московским фотографом Марией Плешковой.

"Каждый из них по-особому подходил к своей творческой работе. Если у Андрея Усова достаточно много представлено портретов БГ в различных образах, то у Виктора Немтинова - это фотографии, где Гребенщиков запечатлен в быту и в кругу своих единомышленников. А Дмитрий Конрадт больше специализировался всегда на фотосъемке концертов", - заключила Чепурова.

Экспозицию можно посетить до 21 апреля.

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