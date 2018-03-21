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Мировая премьера фильма "Собибор" состоится в Варшаве 23 апреля

Культура
21 марта, 16:55 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 21, марта. /ТАСС

Картина рассказывает о восстании в концлагере, который располагался на территории оккупированной Польши

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Кадр из фильма "Собибор"

Кадр из фильма "Собибор"

© filmpro.ru

ВАРШАВА, 21 марта. /ТАСС/. Мировая премьера российского фильма "Собибор" Константина Хабенского состоится в польской столице 23 апреля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду директор Российского центра науки и культуры в Варшаве Игорь Жуковский.

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Фильм рассказывает о восстании в одноименном концлагере, который располагался на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского, который поднял там восстание. На широкие экраны в Польше эта лента выйдет 11 мая.

Концлагерь Собибор (располагался на территории Польши) действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на приглашение.

Однако в июле 2017 года Варшава сообщила, что на заседании Международного управляющего комитета было решено продолжать сотрудничество без участия России. Такое изменение позиций Нидерландов, Словакии и Израиля вызвало недоумение и непонимание в Москве. Позднее на встрече с президентом РФ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке израильской стороной российского участия в проекте.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Хабенский, Константин Юрьевич
Страны
Польша Россия Израиль Словакия Нидерланды
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