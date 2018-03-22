Более 100 сайтов удалили пиратские копии фильма "Лед"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 100 интернет-сайтов удалили пиратские копии фильма "Лед", ожидается, что это сделают еще 19 ресурсов. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора в четверг.

"Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении вышедшего в российский прокат фильма "Лед". Уведомления с требованием ограничить доступ к информации, нарушающей авторские права, направлены в адрес владельцев 134 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены со 106 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 19", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что остальные девять интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

Фильм "Лед", ставший лидером российского проката в феврале, рассказывает о молодой и талантливой фигуристке Надежде, которую играет Аглая Тарасова. Во время соревнований она из-за ошибки партнера, которого играет Милош Бикович, получает тяжелую травму и оказывается в инвалидной коляске. Снова встать на ноги и воплотить в жизнь свою мечту о чемпионстве ей помогает хоккеист Миша в исполнении Александра Петрова, а поддерживают его в этом мать Нади в исполнении Ксении Раппопорт и ее тренер, которую сыграла Мария Аронова.