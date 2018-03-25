В Москве пройдет гала-концерт Зимнего фестиваля искусств Башмета

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Артистический директор Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, дирижер и альтист Юрий Башмет в воскресенье представит в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве премьеры прошедшего, 11-го по счету, смотра. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

В программу концерта войдут новая пьеса Алексея Сюмака для альта и струнного оркестра и "Путешествие по оркестру" Кузьмы Бодрова, премьеры которых состоялись на Сочинском фестивале в феврале. Также исполнят новое сочинение Александра Чайковского "Слово о полку Игореве", написанное для симфонического и народного оркестров, чтеца и солирующего альта. Художественное слово прочитает Михаил Ефремов.

Участниками вечера станут скрипач Сергей Крылов, который выступал на первом фестивале 11 лет назад, сопрано Ольга Кульчинская, солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра, скрипачка Валерия Абрамова, итальянский флейтист Массимо Мерчелли. Маэстро Башмет выступит как солист и как дирижер возглавляемых им коллективов - Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

XI Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходил в Сочи с 16 по 25 февраля. За 11 лет своего существования смотр стал зимней визитной карточкой города, куда в это время съезжаются ведущие мировые звезды, туристы и пресса.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей. С 2017 года фестиваль стал первым российским смотром, включенным в международную театральную лигу "Шелковый путь".