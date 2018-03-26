Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный день театра в Петербурге начнется с игр на "Кубок Гертруды"

Культура
26 марта, 0:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Победитель получит денежный приз в размере 50 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Празднование Международного дня театра начнется в понедельник в Санкт-Петербурге студенческими театральными играм на "Кубок Гертруды". Турнир откроется поздно вечером в Доме актера под девизом "День театра - это твой праздник, и ты встретишь его первым", сообщил ТАСС продюсер программы Алексей Фрадин.

"Кубок Гертруды", учрежденный еще в 2002 году, - это в первую очередь история для студентов творческих вузов города и для молодых артистов, которые еще недавно были студентами", - сказал он, добавив, что для мэтров это хорошая возможность обратить внимание на одаренных дебютантов. Все артисты держат предварительный экзамен перед отборочной комиссией.

В роли председателя жюри обычно выступает сама Гертруда, которую перед началом турнира коронуют на одну ночь. На этот раз короной увенчают ректора Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Наталью Пахомову.

На играх 2018 года свои миниатюры представят студенты актерских курсов Семена Спивака, Григория Козлова, Льва Эренбурга, Сергея Бызгу, Александра Исакова, а также актеры Академического театра комедии им. Н. Акимова и театра "АРТ". Своих студентов делегировали на игры Российский педагогический университет им. А. Герцена и Гуманитарный университет профсоюзов.

Победителю игр вместе с "Кубком Гертруды" вручат денежную премию в размере 50 тыс. рублей. Обладатели двух вторых мест (третье не присуждается) получат по 25 тыс. рублей.

Игры на "Кубок Гертруды" - петербургская традиция встречи Международного дня театра. Их учредителями выступили городской комитет по культуре и Санкт-Петербургская организация Союза театральных деятелей России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
2
СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове
3
Родственники не могут найти 69 человек после пожара в ТЦ в Кемерове
4
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
5
СМИ: ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету близ столицы королевства
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Предварительной версией пожара в Кемерове является поджог в батутной комнате
Темы дня
Новости партнеров
Реклама