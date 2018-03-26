Международный день театра в Петербурге начнется с игр на "Кубок Гертруды"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Празднование Международного дня театра начнется в понедельник в Санкт-Петербурге студенческими театральными играм на "Кубок Гертруды". Турнир откроется поздно вечером в Доме актера под девизом "День театра - это твой праздник, и ты встретишь его первым", сообщил ТАСС продюсер программы Алексей Фрадин.

"Кубок Гертруды", учрежденный еще в 2002 году, - это в первую очередь история для студентов творческих вузов города и для молодых артистов, которые еще недавно были студентами", - сказал он, добавив, что для мэтров это хорошая возможность обратить внимание на одаренных дебютантов. Все артисты держат предварительный экзамен перед отборочной комиссией.

В роли председателя жюри обычно выступает сама Гертруда, которую перед началом турнира коронуют на одну ночь. На этот раз короной увенчают ректора Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Наталью Пахомову.

На играх 2018 года свои миниатюры представят студенты актерских курсов Семена Спивака, Григория Козлова, Льва Эренбурга, Сергея Бызгу, Александра Исакова, а также актеры Академического театра комедии им. Н. Акимова и театра "АРТ". Своих студентов делегировали на игры Российский педагогический университет им. А. Герцена и Гуманитарный университет профсоюзов.

Победителю игр вместе с "Кубком Гертруды" вручат денежную премию в размере 50 тыс. рублей. Обладатели двух вторых мест (третье не присуждается) получат по 25 тыс. рублей.

Игры на "Кубок Гертруды" - петербургская традиция встречи Международного дня театра. Их учредителями выступили городской комитет по культуре и Санкт-Петербургская организация Союза театральных деятелей России.