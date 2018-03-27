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В РФ создадут серию мультфильмов по отечественной литературной классике

Культура
27 марта, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Минобрнауки сегментировало список мультфильмов по классам школы

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Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство культуры и Министерство образования и науки РФ работают над экранизацией произведений русской литературы.

Об этом во вторник сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова на круглом столе в Госдуме.

"Одно из важнейших поручений для нас и для Минобрнауки: был разработан проект - он почти готов, - связанный с экранизацией важнейших художественных произведений отечественной литературы для школьников самых разных классов. Минобрнауки представило очень интересный список, он сегментирован по классам - с первого по четвертый, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый. И анимация должна быть разной, ведь понятно, что школьники растут", - сообщила Любимова.

Она также отметила положительную динамику в сфере российской анимации, сказав, что в 2013 году было выпущено 103 анимационных фильма, в 2017 уже 163, а запущено в производство - 232. "Такое увеличение происходит за счет того, что увеличивается государственная поддержка в адрес анимационных сериалов", - сказала Любимова.

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