Борис Гребенщиков готовит путеводитель по священным местам Индии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков работает над изданием "Священная география Индии" - путеводителем по религиозным местам этой страны. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Еще надо закончить "Священную географию Индии", что-то вроде путеводителя, о котором давно просят, - поделился Гребенщиков планами. - Ко мне многие обращаются с вопросом: куда ехать, чтобы увидеть главные святыни? Вот напишу".

Также музыкант отметил, что готовит "шестую или седьмую, а может, десятую редакцию перевода на русский язык "Бхагавадгиты".

"Делаю перевод за переводом, потом сравниваю с другими работами, смотрю, что упустил, начинаю исправлять… Пока примерно треть приведена в более-менее нормальное состояние", - рассказал он, отметив, что работа длится уже около 10 лет.

Борис Гребенщиков - советский и российский рок-музыкант. Его дискография насчитывает несколько десятков пластинок, выпущенных с начала 1970-х годов как в составе группы "Аквариум", так и в рамках сольных проектов. Творчество группы оказало большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов.