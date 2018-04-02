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Борис Гребенщиков готовит путеводитель по священным местам Индии

Культура
2 апреля, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Лидер группы "Аквариум" также отметил, что готовит "шестую или седьмую, а может, десятую редакцию перевода на русский язык "Бхагавадгиты"

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков работает над изданием "Священная география Индии" - путеводителем по религиозным местам этой страны. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Интервью

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас

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"Еще надо закончить "Священную географию Индии", что-то вроде путеводителя, о котором давно просят, - поделился Гребенщиков планами. - Ко мне многие обращаются с вопросом: куда ехать, чтобы увидеть главные святыни? Вот напишу".

Также музыкант отметил, что готовит "шестую или седьмую, а может, десятую редакцию перевода на русский язык "Бхагавадгиты".

"Делаю перевод за переводом, потом сравниваю с другими работами, смотрю, что упустил, начинаю исправлять… Пока примерно треть приведена в более-менее нормальное состояние", - рассказал он, отметив, что работа длится уже около 10 лет.

Борис Гребенщиков - советский и российский рок-музыкант. Его дискография насчитывает несколько десятков пластинок, выпущенных с начала 1970-х годов как в составе группы "Аквариум", так и в рамках сольных проектов. Творчество группы оказало большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов.

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