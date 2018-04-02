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Казахстанского "Золотого человека" представят на выставке в Москве

Культура
2 апреля, 10:05 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Иссыкский "золотой человек" - реконструкция облачения древнего воина, ставшая символом Казахстана

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АСТАНА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Выставка "Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства" из фондов Национального музея Казахстана откроется во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве 3 апреля. Экспозиция организована в рамках международного выставочного проекта "Шествие "Золотого человека" по музеям мира".

"Золотой человек" - это условное название археологической находки, сделанной в 1969-1970 годах в 53 километрах от Алма-Aты.

"Главный экспонат выставки - сакский воин в полном облачении, найденный в кургане Иссык (Алматинская область). В погребальной камере археологи нашли в общей сложности 4800 украшений. После фараона Тутанхамона - это наибольшее количество золотых предметов, когда-либо найденных в гробницах", - рассказали в пресс-службе Министерства культуры и спорта Казахстана.

"Золотой человек" на крылатом барсе стал одним из национальных символов Казахстана. Копии сакского воина установлены во многих городах республики, одна из них венчает монумент Независимости на главной площади Алма- Аты. Кроме того, из фондов Национального музея Казахстана на выставке представят уникальные экспонаты: коллекцию золотых изделий, датируемую VII-ІІІ веками до нашей эры, а также коллекцию женских украшений из серебра, в которую вошли более 170 предметов ювелирного искусства XIX - середины XX веков.

Маршрут выставочного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира" до 2020 года пройдет по странам СНГ, Азии, Европы и Америки. Этот проект вошел в программу "Рухани жангыру" (Духовное возрождение), реализуемую Министерством культуры и спорта Казахстана. Он знакомит зарубежную общественность с богатым культурным наследием республики.

В Москве выставка продлится до 13 мая 2018 года.

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