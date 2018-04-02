Мединский: решение о новом худруке "Табакерки" будет принято после 23 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Окончательное решение о том, кто возглавит "Табакерку" после ухода из жизни Олега Табакова, будет принято в конце апреля. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Решение будет объявлено после 23 апреля", - заявил министр. Ранее Мединский предложил актеру Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым московский театр-студию "Табакерка". Отвечая на вопрос о том, принял ли предложение актер, Мединский сказал: "Надеюсь, что да, мы очень ждем".

"Табакерка" - театр, подведомственный департаменту культуры Москвы. Мединский ранее отмечал, что окончательное решение - за самим Машковым и за московскими властями. Машков на вопрос, готов ли он возглавить "Табакерку", ответил журналистам уклончиво, сказав, что примет "осознанное решение, если оно будет необходимо".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.