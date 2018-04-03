Режиссер Джаник Файзиев сожалеет, что в СМИ попала неправда о его здоровье

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Режиссер, продюсер, сценарист и актер Джаник Файзиев выразил сожаление, что в СМИ попали ложные слухи о том, что он якобы был экстренно госпитализирован. Об этом он сказал во вторник ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Джаник Файзиев госпитализирован в реанимацию Первой градской больницы. Пресс-служба киностудии "Кит", где Файзиев является генеральным директором, опровергла эти слухи.

"Жалко, что бывают такие вбросы, касающиеся здоровья, но, наверное, в наш век этого избежать невозможно, - отметил Файзиев. - Самое главное, что, как только пошли эти слухи, я успел предупредить родных и близких, чтобы они не волновались".

"Мы как раз сидели на совещании, обсуждали наш новый фильм-хоррор "Русалка. Озеро мертвых", говорили о всяких мистических вещах, и вдруг вбежал мой помощник, который сообщил об этих странных слухах, - продолжил режиссер. - Мне практически сразу начали звонить люди, узнавать, как я, желать здоровья".

На вопрос, не планирует ли он подать в суд на распространителей ложной информации, Файзиев ответил отрицательно. "Я человек мирный, таких мыслей нет", - сказал он.

Джанику Файзиеву 56 лет. Среди самых известных его фильмов как режиссера - "Легенда о Коловрате", "Август. Восьмого", "Турецкий гамбит".