Российские фильмы покажут на международном телерынке в Канне

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. "Роскино" представит российские телевизионные проекты, фильмы и анимацию на международном рынке телевизионного и цифрового контента - MIPTV. Он пройдет с 9 по 12 апреля в Канне (Франция), сообщили в четверг в пресс-службе "Роскино".

На стенде ROSKINO - Russian Cinema Worldwide международным закупщикам свои проекты представят более 30 российских компаний. "Централ Партнершип" покажет в Канне драмы "Движение вверх" Антона Мегердичева, "Тренер" Данилы Козловского и "Большой" Валерия Тодоровского. Компания также представит фантастический приключенческий военный кинофильм "Рубеж" Дмитрия Тюрина и исторический экшн "Коловрат" Джаника Файзиева, а также полнометражный анимационный фильм "Фиксики: Большой секрет" студии "Аэроплан".

Впервые на международном рынке компания Russian World Vision представит комедию "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!" (режиссер Кирилл Васильев), продолжит переговоры по исторической картине "Первые" (режиссер Дмитрий Суворов), которая выйдет в прокат в России в июне 2018 году, а также по военному фильму "Танкисты" (режиссер Константин Максимов), основанному на реальных событиях. "Фильм выйдет в прокат в России в октябре 2018 года, но уже удалось закрыть права на ряд территорий", - уточнили в "Роскино". Также на рынке продолжится обсуждение фильма "Отрыв" (режиссер Тигран Саакян), который находится в производстве, и основанной на реальной истории драмы "Временные трудности" (режиссер Михаил Расходников), которая выйдет в прокат в России в октябре этого года.

Анимационные проекты

На кинорынке "Икс медиа диджитал" заявит анимационные проекты собственного производства: "Жила была царевна" (режиссер Наталья Титаренко), "Грузовичок Пик" (режиссер Станислав Метельский), "Капитан Кракен и его команда" (режиссер Артур Меркулов), "Тачки, Тачки" и "Мы идем по лесу" (режиссер Артур Меркулов).

AA Studio привезет на MIPTV мультсериал про говорящих животных "10 друзей Кролика", мультсериал "Паровозик Тишка" (режиссеры Святослав Ушаков, Денис Червяцов, Алексей Котеночкин) и находящийся в производстве анимационный сериал "Гав-Мяу" (режиссер Алексей Котеночкин).

Компания Wizart представит в Канне сериал "Йоко" (режиссеры Хуанхо Элорди, Джалил Ризванов, Джуанма Санчес, Ришат Гильметдинов). Также на MIPTV пройдет презентация сериала "Снежные истории" (режиссер Алексей Замыслов). Мировой успех франшизы "Снежная Королева" вдохновил Wizart на создание сериала, который на данный момент находится на стадии разработки, планируется создание 52 эпизодов до конца 2019 года, сообщили в пресс-службе.

О телерынке

Телерынок MIPTV в Канне проводится ежегодно в апреле и собирает более 10 тыс. участников - профессионалов в сфере телевидения, цифровых, мультимедийных и мобильных технологий.

В преддверии телерынка MIPTV проведет MIPDrama Buyers Summit - питчинг лучших сериалов, находящихся в производстве, всего отобрано шесть финалистов. Это сериалы с наибольшим международным потенциалом, сильным сценарием и качеством производства. Их покажут перед 450 ведущими мировыми закупщиками. Среди финалистов этого года проект из России - сериал "Провокатор" (режиссер Дмитрий Тюрин, компания "Среда") с Максимом Матвеевым в главной роли.

Компания Александра Цекало выходит в финал MIPDrama второй год подряд - в 2017 был отобран сериал "Территория".

В этом году MIPTV впервые пройдет параллельно с фестивалем сериалов CANNESERIES, на показы которого, могут попасть все участники рынка без дополнительной регистрации. Бесплатная аккредитация участникам телерынка также будет доступна на форум In Development, организованный MIPTV и CANNESERIES. Это двухдневное мероприятие (10-11 апреля), посвященное разработке и съемкам сериалов международного формата.

В рамках MIPTV в этот раз впервые пройдет конкурс, посвященный детским сериалам Kids' Live Action Pitch, на котором за победу поборются проекты из разных стран.