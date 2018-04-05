Ленобласть организует музейный проект к 260-летию со дня рождения няни Пушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Музейное агентство Ленинградской области открыло в четверг выставку, посвященную 260-летию со дня рождения няни Александра Пушкина. Экспозиция, в которую вошли портреты Арины Родионовны и подлинные вещи той эпохи, станет первым этапом проекта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"На выставке представлены живопись, графика, открытки из собраний музеев-филиалов музейного агентства Ленинградской области, связанные с историей жизни поэта и его окружения: музея-усадьбы "Суйда", музея "Дом станционного смотрителя", литературно-художественного музея- усадьбы "Приютино". Специальный раздел выставки посвящен памятным медалям в честь Арины Родионовны и Александра Сергеевича, созданным известным петербургским художником, скульптором-медальером, членом Союза художников России Георгием Постниковым", - рассказали в пресс-службе.

Петербургский художник Игорь Шаймарданов, автор серии картин о Пушкине, предоставил для выставки свои работы, посвященные няне тогда еще будущего поэта. "По замыслу художника, в галерее образов Арины Родионовны перед зрителем предстают портреты, стилизованные под старинные полотна начала XIX века", - рассказали в пресс-службе.

Шаймарданов многократно обращался в своем творчестве к пушкинской теме, создав несколько серий шуточных картин о жизни поэта, на которых, по признанию самого автора, запечатлены "придуманные, вымышленные и почти правдивые истории".

Выставка открылась в четверг в выставочном зале "Смольный" в центре Санкт-Петербурга, там она будет действовать до 4 мая. После этого представленная в проекте серия портретов будет представлена в музеях Ленинградской области.

Домик няни Пушкина

В Ленинградской области есть отдельный музей, посвященный Арине Родионовне, которая, как установили историки, родилась 10 апреля 1758 года в селе Воскресенском (второе название - Суйда) под Петербургом. Музей "Домик няни А.С. Пушкина" находится в деревне Кобрино, он размещается в небольшом деревянном здании, в котором воссоздано убранство крестьянской избы конца XVIII века. Еще одна экспозиция, которая рассказывает об Арине Родионовне, оформлена в музее-усадьбе Ганнибала "Суйда".

О няне Пушкина не забывают и в Государственном музее- заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское" в Псковской области. В прошлом году там проходил конкурс на лучший проект памятника Арине Родионовне, он будет открыт в 2019 году в деревне Бугрово Пушкиногорского района, сообщил ТАСС директор музея-заповедника "Михайловское" Георгий Василевич.

Сейчас в "Михайловском" разрабатывается просветительская программа "В девичьей", посвященная няне поэта. В рамках проекта экскурсоводы музея будут рассказывать о быте простых людей во времена Пушкина. "У нас постоянно вспоминают на экскурсиях Арину Родионовну, тем более что именно в нашем музее хранится единственный подлинный предмет, который сохранился от ее жизни - это деревянная резная шкатулка, которую Арина Родионовна заказала местному умельцу и подарила поэту Николаю Языкову", - рассказала ТАСС пресс-атташе музея Лидия Токарева.