Путин вручил премии авторам произведений для детей и молодым деятелям культуры

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии главы государства для молодых деятелей культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год получили худрук Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер за просветительскую деятельность, народный артист России, композитор Алексей Рыбников за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и директор школы- интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев за реализацию программы единого образовательного пространства "Школа - Театр - Дом" и создание театра "Пиано".

Президент России назвал "волшебным и чарующим" творчество Рыбникова. "Огромную роль в становлении юных талантов играет без всякого преувеличения волшебное, чарующее творчество Алексея Львовича Рыбникова", - отметил он.

"Уже без малого полвека его потрясающие мелодии входят в золотой фонд отечественного искусства, звучат в более чем 80 мультфильмах и кинолентах, многие стали классикой", - добавил президент. По его словам, другой лауреат Владимир Рецептер возглавляет Пушкинский театральный центр в Санкт- Петербурге более 25 лет. "Его спектакли - образец театрального освоения русской и зарубежной классической драматургии, по сути это новый просветительский формат, который помогает современному школьнику постичь смысл лучших образцов мировой литературы", - заявил Путин.

Он также отметил "преданность искусству и безграничную душевную щедрость" еще одного лауреата - директора школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимира Чикишева.

Президент заявил, что премии вручаются как молодым, так и уже опытным деятелям культуры и искусства. "То, что это вручение происходит в рамках одной церемонии, символизирует преемственность наших богатых культурных традиций и, конечно, уникальная способность отечественной литературы, живописи, музыки пробуждать чувство прекрасного у новых молодых поколений", - подчеркнул Путин.

Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2017 год стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, начальник отдела музейной деятельности Природного архитектурно-археологического музея- заповедника "Дивногорье" в Воронежской области Софья Кондратьева за создание и реализацию инновационных музейных проектов, солист Большого театра Денис Родькин за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства.

Каждый лауреат получит по 2,5 млн рублей.

Миссия по сбережению России и ее народа

Президент считает, что отечественная культура несет миссию по сбережению России и ее народа. Глава государства отметил значимость работ лауреатов. "Вы представляете разные поколения деятелей искусства, в разные эпохи начинали свой творческий путь, но все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, новые чувства - высокие чувства", - обратился Путин к лауреатам премий. По его мнению, их объединяет "верность отечественной культуре, ее великая гуманитарная миссия, ее значимость для сбережения России, нашего народа".

Президент отметил, что лауреаты "служат культуре беззаветно и честно", а их достижения добавили культуре "очень много самобытных, ярких граней и страниц".

Отдельно глава государства выделил работу лауреатов премии для молодых деятелей культуры. Путин полагает, что у них были "чуткие, неравнодушные, опытные наставники". "Не сомневаюсь, что педагоги ВГИКа гордятся своей талантливой выпускницей, режиссером и художником анимационного кино Диной Великовской. Главной темой своего творчества она избрала семью, взаимоотношения близких людей, которые порой бывают непростыми, но в ее работах живет мир любви и традиционных ценностей, и потому они востребованы и взрослыми, и детьми", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что "теме воспитания, сопричастности судьбе нашей страны, нашей большой, общей семье посвящены работы Софьи Кондратьевой", которой присуждена премия за создание и реализацию инновационных музейных проектов, которые рассказывают об эпохе палеолита и уникальных комплексах древней подземной архитектуры.

"Значимый вклад в сохранение и приумножение нашего национального наследия в сфере хореографии, хореографического искусства вносит Денис Родькин - солист Большого театра. Он по праву входит в число лидеров нового поколения артистов балета, его таланту и мастерству подвластны классический и современный танец, и эта виртуозная универсальность - еще одно подтверждение высочайшего уровня русской балетной школы, непреходящей ценности ее традиций, признанных во всем мире", - уверен Путин.