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Новый клип Энрике Иглесиаса за день набрал почти 1 млн просмотров на YouTube

Культура
7 апреля, 12:51 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Съемки видео проходили в Лас-Вегасе и его окрестностях

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ГАВАНА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Энрике Иглесиас и кубинский певец Дессемер Буэно представили в пятницу свой новый совместный клип под названием "Nos fuimos lejos" ("Мы ушли далеко").

За один день видеоролик набрал почти 1 млн просмотров на YouTube. Как сообщило кубинское агентство Prensa Latina, съемки клипа проходили в Лас-Вегасе (штат Невада) и его окрестностях.

"Я сочинил эту песню вместе с известным кубинским композитором Хорхе Луисом Пилото. Энрике Иглесиас был вторым человеком, кто ее услышал. Композиция ему так понравилась, что он решил присоединиться к нашей команде", - рассказал Дессемер Буэно. По его словам, "Nos fuimos lejos" представляет собой романтическое признание в любви.

В клипе также снялся кубинский певец Эль Мича, исполняющий музыку в стиле реггетон. Как отмечает Presna Latina, недавно Дессемер Буэно заключил контракт с звукозаписывающей компанией Sony Music, и "Nos fuimos lejos" войдет в его новый альбом.

Дессемер Буэно и Энрике Иглесиас сотрудничают уже в четвертый раз. В 2010 году они вместе работали над синглом "Cuando me enamoro" ("Когда я влюбляюсь"), в 2014 году - над клипом "Bailando" ("Танцуя"), в 2017 году - над композицией "Subeme la radio" ("Включите погромче радио"). Все три песни имели успех. Примечательно, что клип "Subeme la radio" целиком снимался на Кубе.

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