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Юлия Самойлова озвучила свою цель на "Евровидении"

Культура
9 апреля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Певица считает своей главной задачей в Лиссабоне достойное выступление

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова, которая в мае представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", считает своей главной задачей в Лиссабоне достойное выступление. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Интервью

Юлия Самойлова

Юлия Самойлова: я не думаю о политике на "Евровидении"

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"Мне важно участие, достойно спеть, получить удовольствие от нахождения в Португалии, общения с участниками", - сказала Самойлова.

Певица также раскрыла некоторые подробности конкурсного номера. На сцене Самойлова будет не одна. "Со мной будет замечательная команда - авторы песни. Они будут поддерживать меня в качестве бэк-вокалистов", - отметила она.

Самойлова выступит с песней I Won't Break, которую написали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.

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Персоны
Самойлова, Юлия Олеговна
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