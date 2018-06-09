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Группы Brainstorm и "Браво" выступят на музыкальном фестивале "Дикая мята" под Тулой

Культура
9 июня, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В дни проведения фестиваля будут работать 45 ресторанов и фудтраков, спортивные площадки, детский сад и аттракционы

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Латвийская рок-группа Brainstorm, российская группа "Браво" и еще другие музыкальные коллективы выступят на одном из крупнейших фестивалей в РФ "Дикая мята", который откроется 9 июня в Алексинском районе Тульской области. Всего в фестивале примет участие более 70 групп, сообщили журналистам в оргкомитете "Дикой мяты".

"С 9 по 11 июня на фестивале "Дикая Мята" на трех сценах выступит свыше 70 групп из разных стран мира. Среди них Milky Chance (Германия), Brainstorm (Латвия), Mgzavrebi (Грузия), "Браво" (Россия), Animal ДжаZ (Россия), Mujuice (Россия) и многие другие", - сказано в сообщении.

По оценке критиков, "Дикая мята" - фестиваль европейского уровня, "комфортный и мультижанровый, с отлично продуманной музыкальной составляющей и инфраструктурой". Эксперты отмечают, что на фестивале звучит актуальная музыка всех направлений - от рока и электроники до джаза, инди и world music. На сценах "Дикой Мяты" выступают и мировые звезды, и российские команды первого эшелона, и молодые артисты. Многие популярные ныне группы (среди них Mgzavrebi и The Hatters) свои первые фестивальные выступления дали именно на "Дикой мяте". Главная движущая сила фестиваля - любовь к музыке.

В дни проведения фестиваля будут работать 45 ресторанов и фудтраков, спортивные площадки, детский сад и аттракционы для подростков. Для гостей фестиваля будут организованы современный кемпинг, эко-отели.

Ежегодно "Дикая Мята" организует пространство "Актовый зал", в котором проходят творческие встречи с музыкантами, кинопоказы, выступления лекторов. "Одним из первых анонсированных показов в рамках программы Актового зала стала документальная картина "Регги с севера", которая повествует о музыке в стилях регги, раггамафин, дэнсхолл", - отметили в оргкомитете. Также гости фестиваля смогут посещать лекции разных спикеров - от популяризатора космонавтики Виталия Егорова до известного кинокритика Антона Долина.

Кроме того, в рамках фестиваля запланированы экологические акции. В прошлом году, например, на "Дикой мяте" был установлен арт-объект в виде реликтового растения - самшита колхидского. Гости делали пожертвования и получали браслет-оберег, состоящий из двух ярких нитей и содержащий пожелание удачи, любви и жизненной силы. Вырученные средства были направлены на обработку от вредителя последних в России живых участков самшитовых лесов, высадку новых деревьев и уход за ними, развитие системы экологических троп, проходящих через молодые самшитовые леса.

О фестивале

"Дикая Мята" - крупнейший в России независимый фестиваль, который проходит при поддержке правительства Тульской области. В этом году он состоится в одиннадцатый раз. Первые три года проходил в Тропаревском парке в Москве, в 2009 году - на Таманском полуострове, с 2011 года - в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года - в Тульской области. Всего на фестивале "Дикая мята" сыграли около 400 музыкантов со всего мира.

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