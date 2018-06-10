В Сочи объявят лауреатов "Кинотавра"

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Открытый 29-й российский кинофестиваль "Кинотавр" в воскресенье завершает работу в Сочи. В Зимнем театре объявят лауреатов киносмотра, после чего покажут фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской.

Наряду с основным конкурсом "Кинотавра" и соревнованием короткометражных фильмов в этом году впервые проводится конкурс дебютов, итоги которого также подведут на церемонии. Среди фаворитов здесь, в частности, эксперты называют фильмы "Кислота" - дебют популярного актера Александра Горчилина, "Глубокие реки" ученика Александра Сокурова Владимира Битокова, картину "Двое" Тимофея Жалнина. Жюри возглавляет критик Андрей Плахов.

Кинокритики, опрошенные ТАСС, также рассказали о фильмах, которые могут победить в основном конкурсе. Это "Война Анны" Алексея Федорченко, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой. Также в число лидеров пока входят "Ван Гоги" Сергея Ливнева и "Подбросы" Ивана Твердовского. Очень хорошо принимали зрители и "Русского беса" Григория Константинопольского.

Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. Также зрители и эксперты увидели фильмы "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона, "Мира" Дениса Шабаева, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала.

Кроме того, в рамках фестиваля была организована деловая программа, а лучшие фильмы последнего времени показывали на площади у Зимнего театра. На "Кинотавре" также прошел специальный показ последнего фильма Веры Глаголевой (1956-2017) про русскую глубинку "Не чужие", а режиссёр посмертно получила спецприз.