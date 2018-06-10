Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сочи объявят лауреатов "Кинотавра"

Культура
10 июня, 0:14 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, июня. /ТАСС

Наряду с основным конкурсом "Кинотавра" и соревнованием короткометражных фильмов в этом году впервые проводится конкурс дебютов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Открытый 29-й российский кинофестиваль "Кинотавр" в воскресенье завершает работу в Сочи. В Зимнем театре объявят лауреатов киносмотра, после чего покажут фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской.

Смотрите также

Матисон и Безруков показали на "Кинотавре" фильм по мотивам повести Довлатова

Наталия Мещанинова представила свой фильм на "Кинотавре"

Валерий Тодоровский представил на "Кинотавре" свой продюсерский проект

Марюс Вайсберг представил вне конкурса "Кинотавра" свой новый фильм

Наряду с основным конкурсом "Кинотавра" и соревнованием короткометражных фильмов в этом году впервые проводится конкурс дебютов, итоги которого также подведут на церемонии. Среди фаворитов здесь, в частности, эксперты называют фильмы "Кислота" - дебют популярного актера Александра Горчилина, "Глубокие реки" ученика Александра Сокурова Владимира Битокова, картину "Двое" Тимофея Жалнина. Жюри возглавляет критик Андрей Плахов.

Кинокритики, опрошенные ТАСС, также рассказали о фильмах, которые могут победить в основном конкурсе. Это "Война Анны" Алексея Федорченко, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой. Также в число лидеров пока входят "Ван Гоги" Сергея Ливнева и "Подбросы" Ивана Твердовского. Очень хорошо принимали зрители и "Русского беса" Григория Константинопольского.

Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. Также зрители и эксперты увидели фильмы "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона, "Мира" Дениса Шабаева, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала.

Кроме того, в рамках фестиваля была организована деловая программа, а лучшие фильмы последнего времени показывали на площади у Зимнего театра. На "Кинотавре" также прошел специальный показ последнего фильма Веры Глаголевой (1956-2017) про русскую глубинку "Не чужие", а режиссёр посмертно получила спецприз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Кинотавр" - 2018 Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Канцелярия Трюдо отрицает обвинения Трампа в "непорядочных" высказываниях премьера
2
СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы
3
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
4
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
5
Мария Шарапова осталась без реванша
6
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
7
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости