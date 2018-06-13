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Новая часть "Мстителей" заработала больше $2 млрд в мировом прокате

Культура
13 июня, 12:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Картина присоединилась к таким рекордсменам проката, как "Аватар", "Титаник" и "Звездные войны: Пробуждение силы"

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Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

© filmpro.ru

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Фантастический фильм "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018) стал четвертой кинолентой в истории, которая заработала более $2 млрд в мировом прокате. Об этом сообщается на сайте компании The Walt Disney Company.

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Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

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Новая картина студии Marvel Studios присоединилась к таким рекордсменам проката, как "Аватар" ($2,7 млрд), "Титаник" ($ - 2,1 млрд) и "Звездные войны: Пробуждение силы" ($ - 2,06 млрд). Для достижения этого уровня "Мстителям" потребовалось 48 дней, что всего на один день больше, чем "Аватару" Джеймса Кэмерона, являющемуся на сегодняшний день абсолютным "коммерческим рекордсменом". Но "Мстители" стали самой кассовой лентой в мире по выручке, полученной в кратчайшее время, - картина собрала $1 млрд за 11 дней проката. До этого лидерство удерживал седьмой эпизод "Звездных войн", собравший $1 млрд за 12 дней.

Фильм "Мстители: Война бесконечности" - третий в серии картин студии Marvel Studios, повествующих о приключениях команды супергероев. До него на экраны вышли "Мстители" (The Avengers, 2012) и "Мстители: Эра Альтрона" (Avengers: Age of Ultron, 2015). Среди персонажей "Войны бесконечности" - Человек-паук в исполнении Тома Холланда, Черная вдова (Скарлетт Йоханссон), Железный человек (Роберт Дауни-младший), Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), Тор (Крис Хемсворт) и другие.

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