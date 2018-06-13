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Гергиев: реконструкция Мариинки возможна лишь с сохранением исторической акустики

Культура
13 июня, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Последняя генеральная реконструкция театра прошла в 1968-1970 годах по проекту Саломеи Гельфер

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Художественный руководитель- директор театра Валерий Гергиев

Художественный руководитель- директор театра Валерий Гергиев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Реконструкция исторического зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге произойдет только по проекту, который гарантирует сохранение его исторической атмосферы и акустики. Об этом сообщил в среду художественный руководитель - директор театра Валерий Гергиев.

"Я не начинаю реконструкцию исторического Мариинского театра, пока я не увижу стопроцентно защищенный проект, чтобы никто не смел трогать тот театр, который любили Чайковский, Мусоргский, Петипа, Шаляпин и другие. Пока я на своем посту, этого не должно произойти", - сказал Гергиев.

Директор театра заметил, что уже были "опасные реконструкции в Большом театре, в Большом зале консерватории, в Большом зале филармонии в Петербурге". "Реконструкция - это страшная вещь и для акустики, и для эстетического ощущения", - сказал он.

"У меня есть опыт выступления в историческом зале Ла Скала и в уже обновленном. У меня огромное количество ощущений, которые я не хочу сейчас перечислять", - признался Гергиев.

Мариинский театр основан в 1783 году. Здание, где размещается историческая сцена театра, было спроектировано Альбертом Кавосом в 1847-1848 гг. Последняя генеральная реконструкция прошла в 1968-1970 годах по проекту Саломеи Гельфер.

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Гергиев, Валерий Абисалович
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