Арт-директор кинофестиваля в Анси отметил очень высокий уровень 3D-анимации в России

АНСИ /Франция/, 13 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Российская анимация отличается на международном рынке производством 3D-фильмов очень высокого уровня. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил в среду Марсель Жан, арт-директор проходящего в 42-й раз во французском Анси крупнейшего в мире анимационного фестиваля.

"Мы поняли, что у России очень высокий уровень 3D-анимации. И каждый год мы отмечаем улучшение в этом направлении. Когда люди спрашивают меня, где можно найти 3D-фильмы лучшего качества, я всегда говорю о России в числе лучших", - сказал Жан.

Каждый год фестиваль выбирает страну, анимация которой ставится в центре его программы. Россия в ближайшие пять лет впервые будет выбрана на эту роль.

"Не могу сейчас сказать, когда именно это произойдет, но точно могу сказать, что фокус на Россию будет сделан до моего ухода из фестиваля - до 2023 года. Это наш план", - сказал он.

По его словам, фестиваль в Анси внимательно следит за творчеством российских режиссеров и анимационных студий. "Мы очень внимательно следим за всеми студиями. На сегодняшний день мы также видим сильное присутствие российской анимации среди молодежи", - отметил арт-директор смотра.

О фестивале

В этом году во французском Анси в 42-й раз проходит Международный фестиваль анимационного кино, по праву считающийся самым престижным в мире анимации. Шесть российских фильмов борются за победу в конкурсной программе фестиваля, еще две картины будут показаны зрителям вне конкурса.

Ведущие российские киностудии представляют свои работы на кинорынке MIFA, который проводится в рамках фестиваля. Участие отечественной делегации в MIFA седьмой год подряд организует Ассоциация анимационного кино России при поддержке Министерства культуры РФ.

В 2015 году российский режиссер Константин Бронзит со своей короткометражной лентой "Мы не можем жить без космоса" стал лауреатом фестиваля. После триумфа в Анси кинолента была номинирована на "Оскар" как "Лучший короткометражный анимационный фильм".