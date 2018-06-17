Оркестр Мариинки впервые выступил в Саудовской Аравии

ДАХРАН /Саудовская Аравия/, 17 июня. /ТАСС/. Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в субботу впервые выступил в Саудовской Аравии на открытии Центра мировой культуры имени короля Абдель Азиза "Итра" в городе Дахран, где расположена штаб-квартира крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco. Концерт был организован Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco.

Центр "Итра" (в переводе с арабского языка - "богатый знаниями") был построен в Дахране два года назад, но только накануне распахнул свои двери для широкой публики. Комплекс вмещает в себя кинозал, библиотеку, театр, музей искусств, художественную галерею и центр детского творчества.

Оркестр сыграл 12 отрывков из популярных классических произведений таких композиторов, как Сергей Прокофьев, Антонио Вивальди, Эдвард Григ, Йозеф Гайдн, Густав Малер и Камиль Сен-Санс. Арии из опер Джакомо Пуччини и Вольфганга Амадея Моцарта исполнили солисты театра Айгуль Хисматуллина и Евгений Ахмедов.

Выступление оркестра прошло при полном зале, насчитывающем 900 мест. В воскресенье музыкальный коллектив покажет ту же программу. По словам организаторов, билеты на оба концерта были распроданы задолго до их проведения.

Выступление посетила и российская делегация, в которую вошли вице-премьер Ольга Голодец, министр энергетики Александр Новак и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С саудовской стороны присутствовали министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалех и министр информации Авад бен Салех аль-Авад.