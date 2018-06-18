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Выставка художника Дейнеки откроется осенью в музее архитектуры имени Щусева в Москве

Культура
18 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Работы можно будет увидеть с 14 сентября по 13 ноября

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Картина Александра Дейнеки на выставке в Москве, 2012 год

Картина Александра Дейнеки на выставке в Москве, 2012 год

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Выставка работ советского художника Александра Дейнеки "Контуры глобальной эпохи" пройдет осенью в Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева в Москве, сообщают в понедельник организаторы выставки.

"Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева и московская галерея "Диалог" представляют выставку работ выдающегося советского художника Александра Дейнеки. Она пройдет с 14 сентября по 13 ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

Основная часть работ в экспозиции предоставлена галереей "Диалог". Ее директор Михаил Прозоров выступил куратором выставки.

"Совместно с Государственным музеем архитектуры им. Щусева мы предлагаем взглянуть на творчество художника под совершенно новым углом. Знакомство с графикой Александра Дейнеки, непривычно камерной и лиричной, в музейном пространстве заставляет даже подготовленного зрителя остановиться, задуматься и глубже погрузиться в богатый идеями мир художника и проникнуть в философию его искусства", - отметил Прозоров, которого цитируют в пресс- службе.

По словам куратора, выставка по-новому открывает Дейнеку, "вне контекста монументальности, а как внимательного художника-наблюдателя". Экспозицию составили гравюры, эскизы к монументальным и станковым произведениям, натурные и репортажные зарисовки с самых ранних графических опытов до 60-х годов. Помимо произведений из собрания галереи "Диалог", на выставке представлены работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Александр Дейнека родился 20 мая 1899 году в Курске. Советский художник, академик АХ СССР, народный художник СССР (1963), Герой Социалистического Труда (1969). Автор картин "Оборона Петрограда", "Будущие летчики", "Мать", мозаик для станций московского метро "Маяковская", "Новокузнецкая" и др. Лауреат Ленинской премии (1964). Ушел из жизни 12 июня 1969 года в возрасте 70 лет.

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