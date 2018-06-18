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Выставку Бэнкси в Москве посетили уже более 65 тыс. человек

Культура
18 июня, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Выставка началась 2 июня и продлится до 2 сентября

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Первую в России персональную выставку британского художника-граффитиста Бэнкси, которая проходит в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве, за две недели посетили более 65 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба организаторов экспозиции в понедельник.

"Первая персональная выставка работ Бэнкси, открывшаяся 2 июня в Центральном доме художника (ЦДХ), уже собрала более 65 тыс. посетителей. В коллекцию, представленную москвичам и гостям города, вошли около 100 экспонатов, среди которых уличные объекты, редкие принты, фотографии, а также оригинальные работы, существующие в единственном экземпляре", - говорится в сообщении.

Экспозицию составили произведения из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также частных собраний более 30 коллекционеров. Также в ЦДХ демонстрируется 20-минутное мультимедийное шоу о творчестве самого загадочного современного автора. Вокруг личности художника до сих пор ведутся жаркие споры - по одной из версий, за псевдонимом скрывается музыкант трип- хоп-группы Massive Attack Роберт Дель Ная.

"Думаю, успех выставки можно объяснить сразу несколькими факторами. Во-первых, эту выставку ждали не один год. Бэнкси - это икона современного искусства, человек, перевернувший представление о стрит-арте, его влиянии и значимости. Во-вторых, это действительно уникальная и полномасштабная выставка, где можно провести целый день", - комментирует продюсер выставки Александр Начкебия, которого цитируют в пресс-службе.

Начкебия напомнил, что гостям выставки доступен специальный бесплатный аудиогид, в котором рассказывается о каждом экспонате. Выставка продлится до 2 сентября.

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