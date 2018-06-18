Фильм Хабенского "Собибор" представили в Париже

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Художественный фильм Константина Хабенского "Собибор" представлен в понедельник во французской столице. Презентация киноленты, рассказывающей о побеге узников из одноименного нацистского концлагеря в годы войны, состоялась в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли.

Ранее российскую кинокартину показали в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге. Затем "Собибор" увидели на всемирном кинорынке в рамках 71-го международного Каннского кинофестиваля.

В Париже посмотреть фильм пришли представители французских общественных организаций, ассоциаций ветеранов, научного сообщества, историки, журналисты.

Фильм о силе духа

Как отметил посол РФ во Франции Алексей Мешков, "эта кинолента, прежде всего, о силе духа человека", о том подвиге, который совершил советский офицер Александр Печерский (1909-1990), поднявший восстание в концлагере. "Фильм очень важен для нас всех, потому что сегодня буквально в сотнях километров от этого страшного места, где располагался Собибор, опять восхваляют нацистов, опять разжигается звериный антисемитизм", - отметил дипломат. По его словам, "этот фильм крайне важен для воспитания молодого поколения в памяти о той страшной войне и о том героизме, который был проявлен людьми всех национальностей в борьбе против нацизма".

Исполнительный директор фонда "История отечества" Константин Могилевский подчеркнул, что "история этого восстания в России еще совсем недавно не была широко известна". Между тем, продолжил он, "это одна из ярких и героических страниц истории Второй мировой войны". "Мы знаем, что в Собиборе погибли тысячи французских граждан, и историческая сила и значение этого восстания состоит в том, что группа советских военнопленных смогла объединить вокруг себя за короткое время людей из разных стран", - отметил Могилевский.

Увековечить память героев восстания

По словам председателя правления Фонда памяти Александра Печерского Ильи Васильева, "для евреев из Австрии, Чехии, Словакии и Франции восстание в Собиборе было водоразделом между жизнью и смертью, потому что благодаря нему шесть газовых камер навсегда прекратили свою адскую работу, и это спасло десятки тысяч евреев, в том числе из Франции". "Я бы хотел просить представителей французских организаций о том, чтобы в связи с предстоящей в октябре годовщиной восстания они обратились к правительству и президенту Франции, властям Парижа с просьбой официально увековечить во Франции память о героях восстания, наградить Александра Печерского государственной наградой, а также назвать одну из улиц в его честь", - сказал он.

Васильев также сообщил, что "книга, лежащая в основе фильма, уже переведена на четыре языка". "Хотели бы предложить нашим французским коллегам перевести ее на французский язык и вставить в нее обращение к властям с просьбой изменить отношение к этому эпизоду европейского прошлого", - сказал он.

Лагерь смерти Собибор

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено до 250 тыс. евреев из европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил лейтенант Печерский. Это восстание было первым удачным за период войны - бежать удалось почти 300 узникам.

В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках: русском, польском, немецком, нидерландском и идише. "Собибор" стал режиссерским дебютом Хабенского. В России кинокартина вышла на экраны 3 мая.