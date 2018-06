Пол Маккартни объявил о выходе нового сольного альбома

PAUL McCARTNEY/YouTube

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Участник в прошлом группы The Beatles Пол Маккартни объявил в среду о выходе своего первого альбома за последние пять лет. Как информирует агентство Press Association, 17-й по счету сольный альбом Маккартни под названием Egypt Station ("Египетская станция") будет официально представлен 7 сентября.

"Мне нравятся эти слова - "Египетская станция", - признался музыкант, заметив, что весь диск, насчитывающий 14 песен, скомпонован таким образом, чтобы словно увозить слушателя в музыкальное путешествие от одной станции к другой.

New album 'Egypt Station' arriving 7th September featuring singles ‘I Don’t Know’ and ‘Come On To Me'. Pre-order HERE: https://t.co/OZdrm3ZVNV Full details HERE: https://t.co/w2s1tvfHNA #EgyptStation pic.twitter.com/x2C0ExH3oG — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 20 June 2018

"Египетская станция" начинается на первой станции, первой песне, и потом каждая последующая песня идет как новая станция, - сказал Маккартни. - Нам пришла идея увязать все песни с этой идеей. Я воспринимаю ее, как некое заветное место, откуда исходит музыка".

Музыкант уже опубликовал в YouTube два рисованных клипа к песням с будущего альбома. Одна называется I Don"t Know ("Я не знаю"), другая - Come On To Me ("Завлеки меня"). Песни по стилистике очень напоминают композиции группы Wings, основанной Маккартни после распада The Beatles в 1971 году и просуществовавшей до 1981 года. Они должны стать большим подарком всем поклонникам музыканта.

"Египетская станция" - первый студийный диск сэра Пола с 2013 года, когда он представил ставший популярным альбом New, записанный в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне и в восточном Суссексе. Слухи о подготовке нового альбома циркулировали в интернете с начала месяца, когда Маккартни распространил в Instagram фотографии микрофонов в студии и себя за фортепьяно.

Журнал "Роллинг стоун" поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных копий ее аудиозаписей превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США. Группа также стала обладательницей десяти премий Grammy, а журнал Time коллективно включил участников группы The Beatles в число самых влиятельных персон ХХ века.

