Второй акт выставки "Генеральная репетиция" открывается в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Масштабный проект фонда V-A-C и ММОМА - выставка "Генеральная репетиция", поделенная на три акта, заняла на пять месяцев пространство Московского музея современного искусства на Петровке, 25. Второй акт открывается для публики в четверг - его соавтором выступил австрийский философ Армен Аванесян, рассказала ТАСС старший куратор фонда V-A-C Катя Чучалина.

Проект "Генеральная репетиция" открылся 26 апреля. В нем задействовано около 200 произведений из коллекций ММОМА, франко-американского фонда Kadist и самого V-A-C. Многие из них ни разу не экспонировались в России. Проект представляет собой своеобразный спектакль, где произведения искусства выполняют роль актеров и декораций.

Вокруг костра

Эпиграфом ко всему проекту выступает инсталляция Майка Нельсона, расположенная на первом этаже. "Он выбрал разные скульптуры из коллекции фонда V-A-C - от терракотовой головы древней африканской культуры нок до работ Константина Бранкузи и Анатолия Осмоловского - из разных регионов, эпох и культур. И всех их, сняв с музейных постаментов, Нельсон помещает на деревянный пол художественной студии, тем самым уравнивая между собой. Он будто усадил их вокруг костра рассказывать свои истории - в центре располагается работа Павла Альтхаммера "Костер", - рассказала Чучалина.

По ее словам, таким образом Нельсон как бы вернул их в мастерскую художника, откуда они вышли. "Ты можешь быть генералом, можешь быть солдатом, но когда ты в походе и садишься у костра, звание не важно. Эта работа о том, как вычесть статус мастера и вернуть искусству первоначальный смысл, приблизив работы друг к другу и к зрителю", - пояснила собеседница агентства.

Акт первый

Первый акт, завершившийся 17 июня, был создан совместно с коллективом "Театр Взаимных Действий" и посвящен чеховской "Чайке". "Мы выбрали работы из трех коллекций и разместили их в пространстве, подобном открытому хранилищу на третьем этаже ММОМА. Пригласили трех сценаристов, чтобы произведения искусства, собранные и выставленные наверху, смогли "сыграть" истории, специально написанные этими сценаристами, на втором этаже здания. В первом акте таким сценаристом стал коллектив "Театр Взаимных Действий". Приглашая к этому непрофессиональных кураторов, мы тем самым говорим, что нам интересно, как коллеги других сфер и профессий видят работу с визуальной культурой", - рассказала Чучалина.

По ее словам, во время первого акта в пространстве ММОМА на Петровке разыгрывалась метапьеса, которая не следовала сценарию "Чайки" в буквальном смысле. "Это, скорее, взгляд на "Чайку", ее интерпретация и обсуждения актерами. Действие начинается с того, что произведения искусства "собираются" и "обсуждают", что бы им поставить. В результате решают ставить "Чайку", - поделилась собеседница агентства.

На выставке представлены работы Амедео Модильяни, Урса Фишера, Юрия Альперта, Алигьеро Боэтти, Владислава Мамышева-Монро, Давида Тер-Оганьяна, Филиппа Паррено и многих других художников. Например, "Моя комната - очередной аквариум" Филиппа Паррено стали символом личности Тригорина, а "Портрет молодой женщины" Модильяни и "Вампирша" Фишера располагались в зале, рассказывающем об Аркадиной.

Философия и искусство

По словам Чучалиной, во втором акте будет разыгрываться именно философская пьеса, исследующая ключевые вопросы нашего ускорившегося века. Последовательность из нескольких сцен основана на гипотетической книге философа.

"Аванесян поднимает вопросы, одинаково важные в искусстве, философии и нашей повседневной жизни: случайность и предсказуемость, форма и материя, время и смерть, политика и институции. Изменилось ли в современном мире понимание этих вещей? В искусстве форма - это очень многое, и она постоянно меняется. Если в прошлом скульпторы работали с мрамором, то теперь их материалом может быть и высокотехнологичные волокна, а инструментом - 3D-принтер, а иногда материальность художественного произведения и вовсе исчезает", - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в современном мире появилось то, что Аванесян вслед за израильским историком и писателем Ювалем Ной Харари называет "датаизм" от слова data (данные), поклонение цифровым данным. "Нам кажется, что многие вещи вокруг нас - это о нематериальные сущности. Одновременно с технологической революцией возникают неадекватное метафическое восприятие этих процессов - нам кажется, что вся информация лежит на невидимых нематериальных "облаках", всем управляет загадочный софт, искусственный интеллект", - сказала Чучалина.

Аванесян также, как и другие сценаристы "Генеральной репетиции" отобрал работы из трех коллекций - ММОМА, Kadist и V-A-C, - создал экспозицию, в которой произведения искусства "участвуют в обсуждении" философских вопросов. Как и первый акт, второй сопровождает обширная программой публичных мероприятий - лекций, перформансов и кинопоказов. Участие в них бесплатное, нужно только предварительно зарегистрироваться через сайт проекта.

Разговор о памяти

Третий акт "Генеральной репетиции" пройдет 26 июля по 16 сентября. Его соавтором станет поэт и писательница Мария Степанова. Здесь, помимо произведений искусства из трех коллекций, появятся также предметы из ее семейной коллекции.

"Это необязательно, что у каждого из этих предметов есть своя незабываемая история, передающаяся из поколения в поколение - есть вещи, которые хранят свою тайну или просто не имеют таковой. Это будет разговор о том, как меняется наш взгляд на вещи и художественные работы, когда они попадают в музей и начинают называться громким словом экспонат", - пояснила Чучалина и добавила, что это будет "очень личный, но не сентиментальной взгляд на искусство".

О фонде

Фонд V-A-C основан в 2009 году по инициативе мецената, председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона и куратора Терезы Иароччи Мавика. Помимо издательской деятельности, организации кураторской школы и выставок на площадках в Москве, Лондоне и в своем пространстве в Венеции, фонд в течение последних лет выступал партнером Венецианских биеннале современного искусства и архитектуры и европейской биеннале "Манифеста". По проекту Ренцо Пиано в данный момент реконструируется ГЭС-2 на Красном октябре - будущее культурное пространство фонда V-A-C, которое начнет открываться в 2019-2020 годах.