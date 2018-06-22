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Театр имени Наталии Сац впервые в России представит редкую оперу Бенджамина Бриттена

Культура
22 июня, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Премьеру готовят музыкальный руководитель и дирижер театра Алевтина Иоффе, режиссер Виктория Агаркова и художник Ирина Дерябина

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац в пятницу представит первую постановку в России оперы Бенджамина Бриттена "Тайна семьи Уингрейв" (оригинальное название "Оуэн Уингрейв"). Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Оуэн Уингрейв" Бриттена для отечественной публики - настоящая terra incognita: опера ни разу ранее не ставилась в России, - подчеркнули в Театре им. Сац. - Впрочем, и на Западе эта предпоследняя опера Бриттена принадлежит к числу редкостей".

Российскую премьеру оперы готовят музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, режиссер Виктория Агаркова и художник Ирина Дерябина.

"Это история о смелом мальчике, не побоявшемся дать бой миру, который он категорически не принимает, миру, пропагандирующему войну и насилие, - процитировали в пресс-службе слова Агарковой. - Перед нами возникает вопрос: что такое пацифизм? Трусость ли это, замаскированная под добродетель, или способ вырваться из круговорота насилия и жестокости? Не в силах человека изменить все человечество, но что он действительно может сделать, так это изменить себя".

В театре отметили, что неоднозначные проблемы противостояния обществу, выбора и отстаивания своего "Я" - это "вопросы, волнующие не только подростково-юношескую аудиторию, но актуальные для любого поколения".

Опера "Оуэн Уингрейв" написана Бриттеном в 1971 году на либретто Мифанви Пайпер по рассказу Генри Джеймса. В театре напомнили, что жанр данного сочинения в некоторых источниках определяется как "телевизионная опера" из-за того, что партитура была создана специально для телетрансляции по каналу "Би-би-си".

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