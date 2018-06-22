Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В театре им. Маяковского сообщили, что Анна Ардова находится на плановом лечении

Культура
22 июня, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее появилась информация, что актриса перенесла экстренную операцию в связи с болезнью почек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Анна Ардова находится на плановом лечении, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь Московского академического театра им. Маяковского, комментируя информацию об экстренной операции, якобы проведенной актрисе.

Ранее на сайте телеканала "Рен-ТВ" появилось сообщение, что Ардова находится в больнице, где ее экстренно прооперировали в связи с болезнью почек.

"Заслуженная артистка России Анна Ардова находится сейчас на плановом лечении. Несмотря на то, что наш юбилейный 95-й сезон завершается 28 июня, спектаклей с участием Анны Ардовой на этой неделе нет, в репетициях актриса сейчас не задействована. Поэтому она решила пройти курс лечения именно сейчас. Мы благодарим всех за беспокойство, но еще раз уточняем, что она находится на плановом лечении", - сказали в театре.

Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве в актерской семье. Ее бабушка - ученица Константина Станиславского Нина Ольшевская, дед - писатель и драматург Виктор Ардов, дядя - Алексей Баталов. В 1994 году окончила ГИТИС - мастерская А. Гончарова. С 1995 года служит в Театре им. Маяковского, задействована в спектаклях текущего репертуара "Август: графство Осейдж" и "Таланты и поклонники".

Телезрителям известна по скетчкому "Женская лига: парни, деньги, любовь" и шоу "Одна за всех". За участие в последнем получила ТЭФИ в 2010 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдавии по выводу военных РФ из Приднестровья
6
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства
7
В театре им. Маяковского сообщили, что Анна Ардова находится на плановом лечении
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости