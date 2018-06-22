В театре им. Маяковского сообщили, что Анна Ардова находится на плановом лечении

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Анна Ардова находится на плановом лечении, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь Московского академического театра им. Маяковского, комментируя информацию об экстренной операции, якобы проведенной актрисе.

Ранее на сайте телеканала "Рен-ТВ" появилось сообщение, что Ардова находится в больнице, где ее экстренно прооперировали в связи с болезнью почек.

"Заслуженная артистка России Анна Ардова находится сейчас на плановом лечении. Несмотря на то, что наш юбилейный 95-й сезон завершается 28 июня, спектаклей с участием Анны Ардовой на этой неделе нет, в репетициях актриса сейчас не задействована. Поэтому она решила пройти курс лечения именно сейчас. Мы благодарим всех за беспокойство, но еще раз уточняем, что она находится на плановом лечении", - сказали в театре.

Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве в актерской семье. Ее бабушка - ученица Константина Станиславского Нина Ольшевская, дед - писатель и драматург Виктор Ардов, дядя - Алексей Баталов. В 1994 году окончила ГИТИС - мастерская А. Гончарова. С 1995 года служит в Театре им. Маяковского, задействована в спектаклях текущего репертуара "Август: графство Осейдж" и "Таланты и поклонники".

Телезрителям известна по скетчкому "Женская лига: парни, деньги, любовь" и шоу "Одна за всех". За участие в последнем получила ТЭФИ в 2010 году.