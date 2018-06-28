U2 создаст собственный выставочный центр в Дублине

ДУБЛИН, 28 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Ирландская рок-группа U2 намерена полностью реконструировать студию звукозаписи, с которой 40 лет назад началось ее восхождение на мировой музыкальный олимп. В новом здании расположится выставочный центр, и у него будут все шансы стать одной из наиболее популярных достопримечательностей Дублина, сообщила газета Irish independent.

Старая студия в дублинских доках давно находится в аварийном состоянии. Музыканты из U2 работали в этой студии на протяжении 20 лет - здесь были записаны их самые известные альбомы. В 2002 году строительное управление дублинских доков вынудило группу продать здание - на протяжении вот уже почти двух десятилетий в этом районе ведутся масштабные строительные работы. В 2014 году музыканты выкупили бывшую студию за €450 тыc.

План реконструкции подразумевает снос старой двухэтажной постройки и строительство на ее месте нового трехэтажного комплекса. В нем расположится полностью воссозданная студия звукозаписи U2, залы, в которые поместят оригинальные экспонаты, связанные с деятельностью ирландской группы, небольшой концертный зал и кафе.

Самый популярный ирландский рок-коллектив был сформирован в Дублине в 1976 году. Его многолетняя история началась с сообщения на школьной доске объявлений о наборе музыкантов в группу 14-летнего Ларри Маллена, ставшего впоследствии барабанщиком U2. На первую встречу, которая состоялась на кухне у Ларри, собрались семеро школьников, увлеченных музыкой. В составе U2 остались четверо из них. В активе группы 22 премии Grammy - больше, чем у любого другого музыкального коллектива в мире - и 13 студийных альбомов, общий тираж которых составляет 180 млн копий.