Съемки фильма Учителя-младшего о футболисте Стрельцове планируется закончить осенью

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Съемки фильма режиссера Ильи Учителя "Стрельцов" о жизни советского футболиста Эдуарда Стрельцова планируют завершить осенью. Об этом сообщил режиссер на пресс-конференции в пятницу.

"Съемки мы должны закончить ориентировочно в конце октября или начале ноября", - сказал Учитель. Официальным консультантом фильма выступил футболист, полузащитник Александр Мостовой.

В фильме снялись Александр Петров, Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и др.

Снимает картину киностудия "Рок" Алексея Учителя. Сам он выступил продюсером и художественным руководителем проекта. Проект финансируется как за счет государственных, так и частных средств. Картина создается при поддержке Российского футбольного союза.

Эдуард Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он также становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка СССР (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского "Торпедо" (1954-1958 и 1965-1970). 21 июля 2017 года в Москве прошел ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения Стрельцова.

Стрельцов скончался на 54-м году жизни 22 июля 1990 года в Москве.