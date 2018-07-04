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Скончался бывший ректор Московской консерватории Борис Куликов

Культура
4 июля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Куликов занимал должность ректора более 15 лет

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бывший ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, профессор кафедры хорового дирижирования Борис Куликов скончался в среду на 87-м году жизни. Об этом сообщили в ректорате консерватории.

"Ректорат Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 июля 2018 года заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора кафедры хорового дирижирования, ректора консерватории с 1974 по 1990 годы Бориса Ивановича Куликова", - говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Борис Куликов родился 10 июня 1932 года в Москве. С отличием окончил Московское хоровое училище, а затем - дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории, где учился у Александра Свешникова, Клавдия Птицы и других выдающихся музыкантов и педагогов. Во время службы в Советской Армии был дирижером ансамбля группы Советских войск в Германии. Работал с Государственным академическим русским хором СССР, Ансамблем песни и пляски Советской Армии, организовал Камерный хор Московской консерватории.

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