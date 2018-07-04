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Музей рукописей Льва Толстого предложили создать в музее писателя в Москве

Культура
4 июля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В настоящее время рукописи хранятся в Академии художеств

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Представители Государственного музея Льва Толстого считают необходимым создать музей рукописей писателя. Собрания рукописей такого масштаба нет нигде в мире, сообщила в среду замгендиректора по развитию музея Фекла Толстая.

"Два миллиона совершенно уникальных рукописных листов, уникальное в мировом масштабе собрание рукописей, такого ни у одного писателя нет. И это хранится в чужом здании, в Академии художеств. Мы просим, предлагаем сделать Музей рукописей", - сказала она на презентации концепции развития музея в Минкультуры РФ, отметив, что в этом музее нужна мультимедийная составляющая.

Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве (ГМТ) - один из старейших литературных музеев России, самое значительное хранилище фондов крупнейшего русского писателя и мыслителя, материалов, связанных с изучением, популяризацией, изданием его наследия, фондов многих его современников и последователей. Это крупный научный, образовательный, культурный центр.

Музей основан в 1911 году по инициативе Толстовского общества, в 2021 году он отметит свой 110-летний юбилей. Комплекс музея включает литературную экспозицию на ул. Пречистенка, музей-усадьбу в Хамовниках (московский дом семьи Толстых), музейный центр на Пятницкой улице (Москва), музейный комплекс на станции Астапово (Липецкая область), где прошли последние дни Л. Н. Толстого, и Культурный центр имени Л. Н. Толстого в г. Железноводске.

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