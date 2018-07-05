Первый показ документального фильма о Зое Космодемьянской приурочат к 690-летию Рузы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первый показ нового документального фильма о жизни казненной гитлеровцами советской партизанки Зои Космодемьянской, снятого в Рузе, приурочат к 690-летию города. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава городского округа Максим Тарханов.

"Завершен монтаж ленты, сейчас решается дата его премьерного показа, который должен быть приурочен к юбилейному году Рузы", - сказал он, отметив, что демонстрация картины уже внесена в программу праздничных мероприятий, запланированных на август текущего года.

По замыслу создателей, новый фильм, съемки которого продолжались несколько месяцев, должен отличаться от прочих кинематографических работ, посвященных Космодемьянской. На этот раз сценаристы решили посвятить картину последним 12 часам жизни девушки, восстановить поминутно события ночи на 29 ноября 1941 года, когда Зоя была казнена фашистскими захватчиками.

Тарханов напомнил, что спонсорами создания киноленты стали городские предприятия, а актерами в фильме выступили местные жители. Проект фильма еще до выхода на экран стал лауреатом областного губернаторского конкурса "Наше Подмосковье", где взял первую премию в номинации "Сообщество".

О музее

Другой датой, к которой также приурочен выход фильма, стало 95-летие со дня рождения Космодемьянской. В связи с этим в деревне Петрищево уже в этом году планируют начать строительство нового здания музея Зои. "Мы планируем поделить экспозицию на шесть тематических блоков, посвященных довоенному периоду ее жизни, первым месяцам Великой Отечественной войны, школе, где училась Космодемьянская, ее друзьями и сподвижникам", - пояснил Тарханов.

Предполагается, что здание, выполненное в виде пятиконечной звезды, расположат возле того места, где была казнена партизанка-разведчица. Старое здание должны отремонтировать и также организовать в нем тематическую экспозицию.

Необходимость строительства новых помещений для музея местные власти объясняют растущим туристическим потоком. Так, по словам заместителя главы округа Олега Лобанова, только в прошлом году в Петрищеве побывали свыше 40 тыс. туристов. "Музей в Петрищеве - важный объект для привлечения туристов. Надеемся, что уже действующий музей будет усилен информационными ресурсами и объекту добавят мультимедийность", - заметил он.

О Космодемьянской

В конце октября 1941 года Зоя вместе с другими комсомольцами решила отправиться на фронт. 4 ноября после кратковременного обучения в войсковой части, располагавшейся в Кунцеве, в составе разведывательно-диверсионной группы была переброшена в район Волоколамска.

В ноябре 1941 года в деревне Петрищево (ныне Рузский городской округ Московской области) Зоя Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги, ее схватил немецкий часовой.

Несмотря на жестокие пытки и истязания, 18-летняя девушка не выдала военную тайну и не назвала месторасположение отряда. В полдень 29 ноября 1941 года она была казнена фашистами.

Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.