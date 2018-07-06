Зарайский кремль решили продвигать в Список ЮНЕСКО вместе с историческим центром

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Зарайский кремль могут включить в предварительный перечень объектов-кандидатов на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО только с дополнением в виде исторического центра города, в настоящее время этот вопрос прорабатывается, сообщили ТАСС в Министерстве культуры РФ в пятницу.

Накануне стало известно, что власти Подмосковья отложили на один год попытку "продвинуть" Зарайский кремль в названный предварительный список, а на следующий день в Минкультуры РФ сообщили, что из этого списка исключена номинация "Кремли России".

"Нашим ведомством сформирована рабочая группа из ведущих государственных экспертов, аттестованных по работе с объектами всемирного наследия, для тщательного анализа предложений субъектов Российской Федерации. По итогам рассмотрения предложений рабочей группой было рекомендовано проработать вопрос включения Зарайского кремля в Список всемирного наследия в составе... исторического центра Зарайска", - сказали в пресс-службе.

Возможность включения Зарайского кремля в список ЮНЕСКО обсуждается с 2015 года. Тогда эту инициативу высказал тогдашний министр культуры Московской области Олег Рожнов.

Каменный кремль в современном Зарайске в юго-восточной части Подмосковья был сооружен в 1528-1531 годах по приказу великого князя московского Василия III, размеры крепости - 134 на 190 метров. Изначально кремль - единственный полностью сохранившийся в Московской области - имеет семь башен, в том числе три с воротами, четвертые (Троицкие в восточной стене) были пробиты в 1789 году. На территории Зарайского кремля находятся два собора разного времени - Никольский и Иоанно-Предтеченский.

О списке ЮНЕСКО

В 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия (вступила в силу в 1975 году), к июню 2016 года конвенцию ратифицировали 192 страны-участницы. Ежегодно Комитет всемирного наследия проводит сессии, на которых присуждается "статус объекта всемирного наследия". Главная цель списка всемирного наследия - сделать известными и защитить объекты, которые являются единственными в своем роде. Государства, на территории которых расположены объекты всемирного наследия, берут на себя обязательства по их сохранению.

От России в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в разные годы были включены, в частности, Кремль и Красная площадь в Москве, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, историко-культурный комплекс Соловецких островов, вулканы Камчатки, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, исторический центр Ярославля, исторический центр Санкт-Петербурга, историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля.