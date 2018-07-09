Программа Года культуры России и Катара включает более 40 мероприятий

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 40 мероприятий вошло в программу перекрестного года культуры России и Катара. Об этом сообщил на пресс-конференции в Историческом музее в Москве в понедельник посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"В рамках года культуры пройдет 42 мероприятия по 11 направлениям. Это, в частности, выставки, кино, музыка", - сказал он. Посол отметил большое значение совместного года культуры для развития взаимоотношений между Россией и Катаром.

Одним из важных мероприятий в рамках Года стала выставка "Жемчуг: Сокровища морей и рек", которая откроется 11 июля в Государственном историческом музее в Москве. В составе выставки 50 никогда ранее не выставлявшихся экспонатов, специально отобранных для показа в России.

Торжественное открытие перекрестного Года культуры Россия - Катар состоялось 24 февраля в театре оперы в столице эмирата Дохе. Инициатива о проведении в 2018 году перекрестного Года культуры была выдвинута на встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в мае 2016 года. Соглашение было подписано в ноябре 2017 года в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.