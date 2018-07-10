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СМИ: съемки приквела "Игры престолов" начнутся в Белфасте в октябре 2018 года

Культура
10 июля, 20:54 UTC+3

Сообщается, что приквел получил название "Длинная ночь"

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ТАСС, 10 июля. Съемки приквела популярного сериала "Игра престолов" начнутся в октябре 2018 года в столице Северной Ирландии Белфасте. Об этом в воскресенье сообщает местная газета Belfast Telegraph.

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По словам создателя "Игры престолов" писателя Джорджа Мартина, приквел получил название "Длинная ночь", в съемках примут участие новые актеры, уточняет Belfast Telegraph.

В начале июня журнал Variety сообщил, что руководство канала HBO заказало британской сценаристке Джейн Голдман подготовить материал пилотной серии сериала, который станет приквелом "Игры престолов". По сведениям издания, в новом сериале будет рассказываться о событиях, "на тысячи лет предшествующих" сюжету "Игры престолов". Голдман будет выступать в роли сценариста и продюсера.

Сериал HBO создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Заключительный - восьмой - сезон саги, как ожидается, выйдет в эфир в 2019 году.

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