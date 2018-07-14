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Фестиваль русской музыки "Большой" Эмира Кустурицы в шестой раз стартует в Сербии

Культура
14 июля, 0:54 UTC+3 ДРВЕНГРАД (Мокра Гора Сербия) 14, июля. /ТАСС

Молодые пианисты, вокалисты, исполнители на струнных и духовых инструментах от 13 до 25 лет будут бороться за награды международного конкурса

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Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

© EPA/ABDELHAK SENNA

ДРВЕНГРАД /Мокра Гора, Сербия/, 14 июля. /ТАСС/. Фестиваль русской музыки "Большой", учрежденный сербским режиссером Эмиром Кустурицей, в субботу откроется в этнодеревне Дрвенград концертом с участием скрипача Неманьи Радуловича и его ансамбля Double sence, а также выступлением солистов Государственного театра в Белграде. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

В рамках конкурсной программы фестиваль уже в шестой раз соберет молодых музыкантов России и Сербии. Пианисты, вокалисты, исполнители на струнных и духовых инструментах будут бороться за Золотых, Серебряных и Бронзовых матрешек, причем без разделения на специальности - только по возрастным группам: от 13 до 17 лет и от 18 до 25.

Оценивать выступление конкурсантов будет международное жюри под председательством декана Музыкальной академии Восточного Сараева Дражана Косорича.

"Этот конкурс необычен именно своей "неконкурсностью", главная идея - творческое общение молодых музыкантов из России и Сербии, - подчеркнул в беседе с ТАСС постоянный член жюри, пианист, народный артист России Юрий Розум. - Там нет атмосферы соревнования, как на других международных конкурсах, поэтому ребята уезжают не выдохшимися, а обогащенными, у всех горят глаза".

В этом году Россию на конкурсе представят 27 артистов из Москвы, Тюменской, Омской, Томской, Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. "Идея очень важная: поднять глубинку и показать мир детям из отдаленных городов", - отметил Розум, добавив, что участники традиционно демонстрируют высокий уровень подготовки.

В течение четырех фестивальных дней участников ждут не только конкурсные прослушивания, но и выступления звезд мировой величины: пианиста Дениса Мацуева, скрипачей Неманьи Радуловича, Юлиана Рахлина и Романа Симовича с фестивальным симфоническим оркестром "Большой", гитариста Гари Лукаса, джазовых исполнители, а также мастер-классы.

Фестиваль "Большой"

Фестиваль русской музыки "Большой" проходит с 2013 года при поддержке компании "Газпром нефть".

"Эмир Кустурица как никто понимает, что без русской культуры современная общая культура немыслима, и открыто это проповедует уже много лет. В этом его величайшая заслуга при том, что сегодня многие политики Европы стараются восстановить свои народы против России", - отметил Розум. "Это ведь то же, что происходит сейчас во время чемпионата мира по футболу: меняется отношение к стране, когда люди лично соприкасаются с нашей страной, нашими людьми, нашим спортом или нашим искусством", - добавил пианист.

Ежегодно специальными гостями смотра становятся мировые знаменитости классической музыки. Так, в 2017 году почетным гостем фестиваля выступил художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, который провел открытый мастер-класс для сербского симфонического оркестра.

Смотр проходит на территории деревни Дрвенград, построенной в начале 2000-х для съемок фильма Кустурицы "Жизнь как чудо" рядом со станцией узкоколейной железной дороги, которая когда-то соединяла Белград и Дубровник. Улицы, площади и объекты инфраструктуры носят имена деятелей культуры и науки: Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Никиты Михалкова, Стеэнли Кубрика, Николы Теслы и других.

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