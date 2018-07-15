Фестиваль "Большой" собрал поклонников русской музыки в этноселе Эмира Кустурицы

ДРВЕНГРАД (Мокра-Гора, Сербия), 15 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сотни людей из разных стран стали гостями фестиваля русской классической музыки "Большой", который проводит режиссер Эмир Кустурица при поддержке компании "Газпром нефть". Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, концерт-открытие фестиваля, который уже в шестой раз стартовал в субботу в этноселе Дрвенград (Кустендорф) в природном парке Мокра-Гора на границе Сербии и Республики Сербской, на этот раз собрал свыше 500 поклонников русской музыки.

"Мир Кустурицы"

Начиная с 2013 года конкурс юных исполнителей "Большой" проходит в Дрвенграде, который Кустурица построил специально для съемок своего фильма "Жизнь как чудо" (Život je čudo, 2004). В этнодеревне находятся площади Андрея Тарковского, Диего Марадоны, Николы Теслы, а также улицы Иво Андрича, Никиты Михалкова, Ингмара Бергмана, Че Гевары, Брюса Ли и многих других. На стенах гости могут увидеть граффити, изображающие Федора Достоевского, а в центре села - подвал, на двери которого изображены сидящие в тюрьме экс-генсек НАТО Хавьер Солана и экс-президент США Джордж Буш.

"Я час назад встречался с журналистами, которые меня спросили: "Чем этот фестиваль отличается от остальных фестивалей?" Я ответил, что это единственный в мире фестиваль классической музыки, который проходит в деревне, ведь мы привыкли, что такие фестивали всегда походят строго и формально. Но я не сказал главного: это фестиваль проходит не просто в деревне, он проходит в мире, который придумал Эмир Кустурица. Ведь все значимые фильмы - это символы жизни, которая на самом деле, наверное, не существует, и только большие режиссеры создают свои миры - мир Кустурицы, мир Бергмана, мир Михалкова", - заявил на церемонии открытия фестиваля член правления компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль.

"Есть ли еще такие глухие места в мире, куда вертолетом прилетает великий дирижер Гергиев, есть ли еще одно такое глухое место, где играет великий пианист Денис Мацуев?", - в свою очередь задался вопросом Кустурица.

Атмосфера фестиваля

Концерт начался с выступления представителей русской балетной школы. Сцены из балетов "Спящая красавица" и "Кто там поет" исполнил Константин Костюков, директор балета Народного театра Сербии, а также сербские танцоры. После на сцену вышли артисты сербско-французского ансамбля Double sence во главе с Неманьей Радуловичем.

Ансамбль исполнил "Времена года" Антонио Вивальди в аранжировке Радуловича, а также "Шехерезаду" Николая Римского-Корсакова.

Сам Кустурица вместе с сербским актером Милошем Биковичем и другими гостями сидели на специально построенных трибунах. На фестиваль пришли как пожилые люди, так и представители молодежи и дети. Зрители дважды вызывали артистов на бис.

Кустурица назвал особенностью фестиваля отсутствие помпезности и нарочитости. Режиссер напомнил, что он, как человек, истоптавший не мало красных дорожек, знает, что без них намного лучше

Пробки на дорогах

Движение автомобилей в Дрвенград образовало пробки на дорогах. "Сегодня на Мокра-Гору едет больше народу, чем в Черногорию, пробки весь день", - рассказали ТАСС сотрудники полицейского поста, дежурящие на повороте к Дервенграду с трассы Белград-Подгорица.

Аналогичная ситуация сложилась и в гостиницах в радиусе 10 км от места проведения фестиваля. "Места начали раскупать еще месяц назад, неделю назад ничего купить было почти невозможно. Мы рады, что наш край так популярен благодаря фестивалям Кустурицы, нам приятно знакомить людей с нашими красивыми местами и культурой", - отметил хозяин мини-гостиницы Милош.

Программа смотра

В этом году "Большой" будет проходить четыре дня, в течение которых жюри под председательством декана Музыкальной академии Восточного Сараева Дражана Косорича смогут оценить выступления 60 конкурсантов, в том числе 27 воспитанников музыкальных школ из России: из Москвы, Тюменской, Омской, Томской, Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Помимо конкурсной программы участников и зрителей ждут выступления пианиста Дениса Мацуева, скрипачей Юлиана Рахлина и Романа Симовича с фестивальным симфоническим оркестром "Большой", гитариста Гари Лукаса и многих других.

Вход на мероприятия фестиваля бесплатный.

Воскресная программа фестиваля стартует в полдень показом фильма "Дядя Ваня" Андрея Кончаловского. Затем пройдут показательные выступления квинтета симфонического оркестра "Большой", а после конкурсной программы гитарист Гари Луках озвучит немое кино Всеволода Пудовкина "Шахматная горячка". Затем выступит оперная певица Эстер Устаева, завершит программу джазовый сейшн.