В фестивале "Голосящий КиВиН" в Светлогорске примут участие 15 команд

КАЛИНИНГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Пятнадцать команд планируют принять участие в музыкальном фестивале КВН "Голосящий Кивин" в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря в Калининградской области. Победителей назовут 21 июля, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Телевизионного творческого объединения АМиК, организующего фестиваль.

"В предварительном списке [для участия в фестивале] 15 команд. Сегодня все команды должны собраться в Светлогорске", - сказала представительница пресс-службы Дарья Шпенькова. Фестиваль будет проходить 20, 21 и 22 июля, добавила она, пояснив, что 20 июля пройдет генеральная репетиция концерта, 21 - телевизионная съемка, во время которой определятся победители конкурса, а 22 июля состоится гала-концерт участников фестиваля.

В числе участников "Голосящего КиВиНа" в этом году, в частности, команды "Раисы" (Иркутск), "Русская дорогая" (Армавирский государственный педагогический университет, Армавир), "Умные люди" (Рязань), "Плюшки имени Ярослава Мудрого" (Тверь). Планируется также выступление команд "Из Америки" (США), "Сборная Великобритании" (Лондон), команд КВН из Москвы, Краснодарского, Забайкальского, Пермского краев, Кировской и Тюменской областей.

"Голосящий КиВиН" проводится в Светлогорске на площадке театра эстрады "Янтарь Холл" с лета 2015 года. Решение о его переносе из латвийской Юрмалы, где он проходил с 1996 по 2014 год, было принято в феврале 2015 года. Впервые фестиваль состоялся на берегу Рижского взморья в 1996 году, но сама идея появилась в 1995 году. Тогда, в декабре, в фойе Московского дворца молодежи состоялся первый "Голосящий КиВиН".