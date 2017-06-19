МЧС РФ готово оказать помощь Португалии в борьбе с природными пожарами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков направил министру внутренней администрации Португалии Констанце Урбану де Соузе телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и готовность оказать помощь в борьбе с природными пожарами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"От имени МЧС России выражаю соболезнования в связи с природными пожарами, возникшими на территории Португалии. Силы и средства МЧС России готовы оказать помощь в борьбе с природными пожарами", - процитировали текст документа в пресс-службе МЧС.

В результате природных пожаров в центральном регионе Португалии, по данным местных властей, 61 человек погиб и более 60 пострадали. Больше всего стихия затронула населенный пункт Педроган-Гранди в 200 км Лиссабона.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе в связи с многочисленными жертвами в результате природных пожаров.