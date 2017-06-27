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Шесть пляжей допущены к работе в Хабаровском крае

Общество Безопасная жизнь
27 июня, 12:58 UTC+3

В рамках акции "Вода - безопасная территория" сотрудники ГИМС проводят рейды на акваториях и беседы с судовладельцами и отдыхающими

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Государственная инспекция по маломерным судам допустила к работе шесть мест отдыха у воды в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На сегодняшний день в крае официально допущены к эксплуатации шесть пляжей. В черте Хабаровска - это база отдыха "Аризона", пруд в парке "Северном", в Комсомольском районе - парк "Силинский", еще три места в Хабаровском районе - Экопарк в районе поселка Воронежское-1, база спортивно-стрелкового комплекса "Волконский" и база отдыха "Заимка Плюснина", - уточнили в главке. Всего на территории края, как и в прошлом году, запланировано открыть 8 мест массового отдыха у воды.

Инспекторы ГИМС на территории края организовали надзорно-профилактическую акцию "Вода - безопасная территория", в ходе которой сотрудники проводят рейды и патрулирования на акваториях, беседы с судовладельцами и отдыхающими. Особое внимание уделяется местам отдыха детей, расположенных вблизи летних оздоровительных лагерей, туристических баз. Только за прошедшие сутки на реках и озерах края, морском побережье работали 15 патрульных групп, в которые вошли как представители МЧС России, так и правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций.

Кроме мест организованного отдыха, они посетили несколько стихийных пляжей. С местными жителями были проведены разъяснительные беседы о правилах безопасности на воде. В МЧС отметили, что жителям региона нужно очень внимательно подходить к выбору места отдыха, обращать внимание на установленные информационные и предупреждающие знаки. 

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