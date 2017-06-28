В Смоленской области усилен контроль за пожарной обстановкой

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Оперативные группы усилили контроль за пожарной обстановкой в Смоленской области, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"С целью предупреждения палов травы, перехода огня на лесные массивы и населенные пункты ежедневно проводится работа по наземному патрулированию. На сегодняшний день запланирована работа 30 оперативных групп. Они выявляют и предотвращают факты возгорания в сельских населенных пунктах и вблизи с ними, принимают к поджигателям меры административного воздействия", - говорится в сообщении.

В состав патрульных оперативных групп входят представители пожарно-спасательных гарнизонов Смоленской области, инспекторы отделов и отделений надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области, сотрудники полиции, главы городских и сельских поселений области, должностные лица и граждане сельских поселений, члены добровольной пожарной охраны, представители лесничеств.

В ГУ МЧС отметили, что в большинстве случаев в возникновении природных и ландшафтных пожаров виноваты люди. Это может быть непотушенный костер или брошенная непотушенная сигарета. Пик возникновения очагов пожаров всегда приходится на выходные и праздничные дни, когда жители и гости области выбираются в лес, на берега рек и озер для отдыха. При этом многие пренебрегают элементарными правилами безопасности - разводят костер при сильном ветре или же вовсе не тушат его перед уходом.