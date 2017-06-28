МЧС, полиция и представители рыбоохраны провели патрулирование водоемов в Карелии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Карелии совместно с сотрудниками местной администрации, рыбоохраны и полиции провели совместное патрулирование в Суоярвском районе республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Карелия.

"Рейд проходил в целях обеспечения безопасности людей в период купального сезона и контроля за пребыванием в Суоярвском районе туристических групп", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, специалисты МЧС в ходе патрулирования провели запланированный инструктаж по технике безопасности при сплаве на рафтах с начальником, воспитателями, волонтерами и воспитанниками туристского лагеря "По следам рудознатцев", расположенного на реке Суна.